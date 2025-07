Giulio Raselli e la polemica Nord-Sud: “A Torino nessuno ti parla, al Sud è tutta un’altra storia”. I fan gli rispondono.

Ve lo ricordate Giulio Raselli? L’ex tronista di Uomini e Donne ha di recente scatenato il caos dopo aver espresso un suo giudizio sociale, in particolare sul rapporto tra il Sud e il Nord Italia. Così si è aperta una grossa polemica social che ha aperto la rivolta sul web. Giulio Raselli, infatti, ha detto che le persone del nord Italia che generalmente fanno più fatica ad entrare in contatto con gli altri. L’ex tronista ha preso spunto da un commento che le è arrivato da una ragazza che dal sud si è spostata a Torino, e che purtroppo non ha ricevuto l’accoglienza che pensava di avere.

Dino Giarrusso: “Lite con Veronica Gentili? Ecco la verità”/ “All’Isola dei Famosi vittima del pregiudizio”

“Chiusi in se stessi e allargare il proprio nucleo di amicizie è complicato“, ha detto Giulio Raselli citando un’esperienza riportata sul magazine Grazia: “Siamo introversi ed è per questo che dico che chi è del sud è fortunato, perché ci vuole un secondo ad instaurare un rapporto di amicizia, anche duraturo“. Lui, originario di Valenza, ha quindi sostenuto il modo di vivere del sud Italia, ritenendo incredibile che tale ragazza non abbia ancora persone con cui uscire e parlare dopo aver passato quattro anni a Torino.

Delitto di Garlasco, acquisiti registri della scuola Andrea Sempio/ Inquirenti lavorano su rete amicizie

Uomini e Donne, Giulio Raselli chiarisce il motivo del video: “Non sto denigrando il nord Italia”

Giulio Raselli ha pubblicato un commento di una ragazza sul suo profilo Instagram e ha denunciato la segnalazione arrivata tramite un video. “Vi rendete conto?“, dice, “Leggete questo commento, è scandaloso!“. Nei commenti si è scatenato il caos: “C’è ancora tanta discriminazione al nord nei confronti dei meridionali, questa è la verità” scrive qualcuno, anche se nei giorni successivi un utente si è scagliata contro il tronista scrivendo: “Il sud è bellissimo, ma tu che continui a denigrare il nord che problemi hai?“. Giulio Raselli precisa che non sta denigrando il nord, ma ha solo precisato che le persone sono diverse.

Luca Argentero ‘rinnega’ il Grande Fratello: “Non ho quell'etichetta”/ “Ai miei tempi era diverso”