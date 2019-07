UOMINI E DONNE/ Mattia Marciano non è single? Ecco la fidanzata vip (Trono Classico)

Mattia Marciano e Viktorija Mihajlovic farebbero coppia fissa. Uno scambio di commenti su Instagram, confermerebbe la loro giovane relazione. Qualche settimana fa, si era parlato del campano per un potenziale ritorno di fiamma tra le braccia della sua ex Angela Nasti ma evidentemente, non è stato così. “Per favore Instagram, non ci levare i like” ha scritto Viktorija sotto all’ultimo post condiviso dall’ex tronista di Uomini e Donne, facendo riferimento alla notizia comunicata nelle ultime ore connessa al social, il quale, in alcuni casi, non consentirà più di vedere il numero di like sotto a una fotografia. “Ringraziamo la comunità di Instagram”, ha risposto Marciano al quale la Mihajlovic ha replicato istantaneamente: “Scopro tutto comunque”. “Sei peggio della finanza” l’ultima parola di Marciano. Questo divertente botta e risposta ha abbondantemente confermato la loro relazione. La notizia di gossip sul loro, era già circolata la scorsa settimana ma ancora, non aveva trovato conferma fino a poche ore fa… (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Giulio Raselli nuovo tronista?

Giulio Raselli dopo la fine del trono classico di Uomini e Donne, ha continuato ad appassionare gli estimatori. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià infatti, ha conquistato maggiormente il pubblico dopo la sua attuale partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatore. Il ragazzo è sempre al centro dell’attenzione, specie per il suo potenziale interessamento nei confronti di Sabrina, entrata in gioco con una traballante relazione al fianco di Nicola, di 12 anni più giovane di lei. Nel frattempo, l’ex protagonista del bollente docu-reality di stampo sociologico, ha voluto rispondere in queste ore, alle domande dei follower condivise tramite Instagram. “Cos’hai imparato dall’esperienza a Uomini e Donne?” gli chiedono gli utenti online. “Dare sempre tutto – risponde Giulio –, così facendo non si perde mai”.

Giulio Raselli sul trono di Uomini e Donne a settembre?

Giulio Raselli proprio durante la sua esperienza con il trono classico di Uomini e Donne, è stato apprezzato dal pubblico per via della sua sincerità e schiettezza. Attualmente Giulio, ha affermato di essere molto felice nonostante tutto, proiettandosi con determinazione verso il suo futuro. Ed infatti, quando qualcuno gli ha chiesto come stesse, l’ex corteggiatore non ha avuto dubbi: “Bene, grazie. Nonostante le varie difficoltà che la vita ti pone, devo dire che è un bel periodo della mia vita. Grazie per questa domanda. Vale molto”. In moltissimi sperano che il ragazzo possa diventare a breve il nuovo tronista. Del resto, dopo il passato ruolo da corteggiatore e l’attuale esperienza (solo televisiva perché le registrazioni sono ormai terminate) con Temptation Island, il ragazzo ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per potere ricoprire al meglio questo particolare ruolo. Sarà lui il prossimo protagonista indiscusso della stagione in partenza da settembre? Non ci resta che attendere…



