Uomini e Donne / Giulio Raselli tronista? Forse no! Ecco perché (Trono Classico)

Giulio Raselli sarà il prossimo tronista della stagione di Uomini e Donne in partenza da settembre? Le “non” scelte degli ultimi tronisti hanno catturato l’attenzione del pubblico, specie il corteggiatore 29enne, per classe, temperamento e serenità. Il ragazzo stava cercando di fare innamorare Giulia Cavaglià ma la tronista, come ben sapete, ha scelto di uscire dal programma tra le braccia di Manuel Galiano. Il giovane potrebbe non finire sul trono in quanto, gli ultimi risvolti social ci parlano di movimenti particolarmente interessanti. A quanto pare l’ex corteggiatore ha cominciato a seguire sui social tale Julia, una ragazza che potrebbe servire per dimenticare la dolorosa “scottatura” dopo il “no” di Giulia. Di recente proprio Giulio, confidandosi tra le pagine del settimanale del programma, ha confidato che se l’aspettava che Giulia avesse potuto scegliere Manuel piuttosto che lui. Ed infatti, l’ex protagonista del trono classico ha confessato di essere arrivato alla puntata della scelta particolarmente rassegnato per l’esito finale.

Uomini e Donne: Giulio Raselli sul trono? Forse no, ecco perché

Secondo Giulio Raselli, il comportamento di Giulia Cavaglià durante le battute finali del trono classico di Uomini e Donne, era visibilmente cambiato. La tronista aveva la testa da un’altra parte e lui lo sentiva. Al termine del percorso, le cose sono andate come tutti sappiamo e Giulio ne è uscito sconfitto ma con la voglia di ricominciare e voltare pagina. “Ho sempre creduto nell’amore e non smetterò di farlo adesso, perché una persona non mi ha voluto”, ha concluso. In queste ore, le possibilità di vederlo sul trono si affievoliscono sempre di più. Ed infatti l’affascinante torinese ha incominciato a seguire una bella ragazza, dopo mesi di “tranquillità” concentrandosi esclusivamente sul corteggiamento di Giulia. Come andrà a finire? A quanto pare, la ragazza seguita su Instagram è una conoscenza di alcune sere addietro, dopo una uscita al fianco di alcuni amici. Giulio potrebbe consolarsi molto presto oppure la ragazza, è semplicemente una conoscenza degli ultimi tempi? Vi terremo aggiornati.

