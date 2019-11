Uomini e Donne/ Giulio sceglierà Giovanna? “Mi mette un po’ ansia…” (trono classico)

Giulio Raselli sceglierà Giulia D’Urso? Lui, tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, ha affermato di essere ancora lontano dalla scelta eppure, il popolo web pensa che il feeling creatosi con la corteggiatrice, sia particolarmente difficile da replicare. “Non sono pronto alla scelta. Manca ancora del tempo. Capisco velocemente cosa provo e leggo velocemente le mie sensazioni, ma ho ancora tante cose da mettere in ordine nel mio cuore e nella mia testa. Mi rendo conto di provare ogni giorno sensazioni diverse per le mie corteggiatrici: sono tutte belle e in questo momento vanno ascoltate con attenzione”, ha dichiarato il tronista del trono classico di Uomini e Donne. Giulio ha anche affermato di essere una persona molto spontanea ed equilibrata: “L’equilibrio sta nel mezzo. Sono una persona molto spontanea che si vive le situazioni. Mi godo giornalmente il rapporto che ho con una donna e cerco di fare l’impossibile per lei. Mi piace corteggiarla, ma molto spesso mi piace anche ricevere io stesso coccole e attenzioni”.

Uomini e Donne: Giulio sceglierà Giovanna?

Attualmente Giulio Raselli sta portando avanti la frequentazione con tre ragazze: Giulia, Giovanna e Irene: “Le vedo tutte molto grintose sia in puntata che in esterna, ma per il resto sono chiaramente molto diverse tra loro. Giulia è una persona che si tiene tutto dentro, che fatica a esternare le sue emozioni, ma quando arriva al limite tira fuori tutto il suo carattere. Giovanna è molto brava a parlare: sa farsi capire in qualunque situazione, sia attraverso le parole che con i gesti; mi intriga molto perché ha un carattere forte ma è anche sensibile: una cosa da non sottovalutare. Irene è spontanea, istintiva e non ha filtri. Ogni tanto mi riconosco in certi suoi modi di fare”. Nonostante il tronista stia bene con tutte, sa perfettamente con chi delle tre riesce ad essere a suo agio in toto: “Senza esitazioni le dico Giovanna, anche se molto spesso mi mette anche un po’ d’ansia. Vuole sempre avere l’ultima parola una cosa che ci accomuna quindi ogni tanto mi agita, però mi fa stare molto bene. Con Giulia c’è ancora da lavorare per raggiungere lo stesso livello di confidenza. Con Irene sto bene in tutto per il momento, però sono convinto che debba pensare di più al percorso che abbiamo io e lei piuttosto che a quello che ci circonda”.

