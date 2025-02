Giuseppe e Cristina, incontro romantico a Uomini e Donne: “Ci siamo baciati”

Dopo l’accesa lite con Simone e la conseguente chiusura della loro conoscenza a Uomini e Donne, Cristina Zappone ha deciso di conoscere meglio Giuseppe A. Nel corso della nuova puntata del dating show di Canale 5 li abbiamo perciò ritrovati al centro dello studio, entrambi contenti dell’incontro avuto dopo l’ultima registrazione.

A esordire è Giuseppe, raccontando cos’è accaduto durante la loro serata insieme: “Cristina è una ragazza che affronta discorsi e va in profondità, si mette in discussione e analizza quello che uno dice e questo mi fa piacere, perché significa che dà valore a ciò di cui si parla. Spero sia stata bene a cena, poi abbiamo fatto una passeggiata, sono salito un attimo a casa e lì è scattato un bacio. È stata una serata molto piacevole.”

Tina Cipollari attacca Giuseppe: “Non gli credo!”

“Confermo tutto.” ha continuato poi Cristina a Uomini e Donne. “Giuseppe è stata una persona molto sensibile ed empatica, sicuramente è riuscito a capirmi abbastanza bene.” Tuttavia, ha chiarito di volere al fianco una persona che le lasci anche spazio di proteggersi da sola: “Quello che certo da lui, pur standoci bene, è che vorrei un compagno, lui è stato molto protettivo.” Chi ha però criticato Giuseppe è stata Tina Cipollari. L’opinionista aveva già espresso i suoi dubbi sul cavaliere, e nella nuova puntata li ha ribaditi: “Fatti conoscere per quello che sei, ora devi far vedere che tu devi essere sempre dalla parte del bene, che fai beneficenza… io non ci credo! Perché dirlo!”