Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, amore definitivamente al capolinea dopo Uomini e Donne? Una nuova segnalazione chiarisce tutto.

Hanno lasciato Uomini e Donne per conoscersi meglio e provare a costruire qualcosa in virtù dei sentimenti reciproci; eppure, per Giuseppe Molonia e Rosanna Siino le cose non sono andate proprio come auspicato. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato di voci e rumor che parlavano talvolta di crisi, altre volte di addio imminente se non già concretizzato; repentini cambi di versione – sempre nel merito delle indiscrezioni – e versioni sibilline da parte dei diretti interessati senza entrare direttamente nel merito delle proprie questioni personali. Ora, una nuova indiscrezione arrivata resa nota da Deianira Marzano, sembra mettere una nuova pietra tombale – ancora presunta – sulla relazione con Rosanna Siino dopo la scelta di uscire insieme da Uomini e Donne.

Giuseppe Molonia ha già voltato pagina dopo la rottura con Rosanna Siino?

Giuseppe Molonia e Rosanna Siino si sono lasciati? L’impressione è che questa volta tra i due sia effettivamente finita del tutto, almeno stando alla segnalazione giunta all’attenzione di Deianira Marzano con tanto di foto e descrizione inequivocabile. Stando a quanto giunto all’orecchio dell’esperta di gossip, l’ex cavaliere di Uomini e Donne sarebbe stato avvistato a Messina con un’altra donna che, per l’appunto, non è la donna con la quale ha deciso di lasciare il parterre del dating show di Canale 5.

Nuova fiamma per Giuseppe Molonia e rottura definitiva con Rosanna Siino? Altro interrogativo e ancora una risposta che seppur presunta sembra comunque piuttosto vicina alla realtà dei fatti. “Giuseppe di Uomini e Donne al Duomo di Messina con una donna che non era Rosanna… Si sono anche baciati”, questa la segnalazione giunta a Deianira Marzano e riportata sui social. Dunque, Molonia potrebbe aver voltato pagina e, se il tutto dovesse corrispondere a realtà, sarebbe difficile anche vederlo nuovamente nel cast dei cavalieri per la prossima stagione del dating show al via dal prossimo settembre.