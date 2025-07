A distanza di due settimane dall’annuncio della loro rottura, la storia tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, protagonisti dell’ultima edizione del trono over di Uomini e Donne, continua a far discutere. La relazione tra i due, nata all’interno dello studio di Maria De Filippi e culminata con l’uscita di coppia dal programma, sembra ormai giunta al capolinea.

A diffondere la notizia della separazione era stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, ma né Giuseppe né Rosanna hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Giuseppe con un’altra?

Mentre il silenzio dei diretti interessati alimenta le ipotesi, nelle ultime ore è emerso un nuovo dettaglio che ha riacceso l’attenzione sul cavaliere calabrese. Alcuni scatti pubblicati da Lollo Magazine lo mostrano infatti in spiaggia in compagnia di una donna misteriosa. I due sembrano sereni e in confidenza, intenti a trascorrere una giornata di relax al mare, lontano dai riflettori e dalla pressione mediatica che li ha accompagnati negli ultimi mesi.

Le immagini hanno subito fatto il giro dei social, scatenando la curiosità del pubblico. In molti si chiedono se la donna ritratta accanto a Giuseppe possa essere una nuova conoscenza sentimentale o semplicemente un’amica. Al momento, non esiste alcuna conferma né smentita ufficiale da parte del cavaliere, che ha preferito non commentare pubblicamente la situazione. Lo stesso vale per Rosanna, che si è allontanata dai social da quando è trapelata la notizia della rottura, alimentando ulteriormente i dubbi sulla natura del distacco.

La loro relazione, seppur breve, aveva suscitato grande interesse tra i telespettatori. Dopo un inizio fatto di esitazioni e qualche incomprensione – anche legata al passato controverso di Giuseppe nel programma – i due sembravano aver trovato una sintonia sincera. La scelta di uscire insieme dallo studio era stata accolta con entusiasmo, non solo dal pubblico ma anche dagli opinionisti, convinti che quella potesse essere una delle poche vere storie d’amore nate nel contesto del trono over. Tuttavia, qualcosa sembra essersi incrinato nel corso delle settimane successive alla conclusione della trasmissione.

A rendere ancor più incerto il quadro è il fatto che entrambi abbiano mantenuto il massimo riserbo. Nessun post condiviso, nessuna intervista rilasciata, solo voci di corridoio e fotografie rubate. Questo atteggiamento ha portato alcuni fan a ipotizzare che la storia tra Giuseppe e Rosanna sia finita in modo burrascoso o che, forse, non fosse così solida come appariva in televisione. Altri invece restano convinti che tra i due ci sia ancora affetto, ma che abbiano deciso di prendersi del tempo per riflettere, lontano dalla pressione del pubblico.

Non è da escludere, inoltre, che il cavaliere possa decidere di tornare nel parterre maschile di Uomini e Donne nella prossima stagione. Le registrazioni del programma riprenderanno a fine agosto e, secondo alcune indiscrezioni, la redazione sarebbe pronta ad accogliere volti noti tra le file di cavalieri e dame. Anche Rosanna potrebbe valutare un ritorno, specie se dovesse decidere di rimettersi in gioco sentimentalmente dopo questa delusione.