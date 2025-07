Giungono nuove indiscrezioni dal mondo di Uomini e donne e questa volta il protagonista è Giuseppe Molonia. il cavaliere Giuseppe Molonia sembra aver voltato pagina dopo la fine della frequentazione con Rosanna Siino. A confermarlo sono le foto di Lollo Magazine, scattate a Messina, che lo ritraggono in dolce compagnia di una misteriosa donna. Niente da fare dunque per chi sperava di vedere i due ancora insieme anche in futuro, adesso per Giuseppe Molonia sembra tempo di novità, anche se non si hanno per il momento delle particolari e dettagliate informazioni sulla ragazza vicina a Giuseppe Molonia.

Anche Lollo Magazine ha provato a tracciare un identikit della presunta fiamma dell’ex cavaliere di Uomini e donne, ma per adesso non ci sono informazioni sufficienti: “Ma chi è la donna che ha conquistato il cuore del cavaliere? Al momento non si conoscono dettagli sulla sua identità ma la nuova accompagnatrice di Molonia ha già fatto scatenare i fan del programma sui social” si legge sul portale dell’esperto di gossip.

Giuseppe Molonia e le tensioni con Rosanna dopo Uomini e donne

La fine del dating show ha portato in dote anche una ventata di tensioni tra Giuseppe Molonia e la sua Rosanna Siino. L’amore tra i due si è consumato immediatamente, con alcune incomprensioni che sarebbero risultate fatali a un possibile futuro insieme della coppia, niente da fare dunque, anche se l’ex Cavaliere sembra aver trovato una volta per tutte la strada dell’amore, anche se per adesso preferisce vivere lontano dai riflettori questa ipotetica relazione.

Vedremo se ci saranno delle novità dopo l’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, sempre molto attento alle dinamiche del mondo di Uomini e donne, ma non solo.

