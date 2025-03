Gli amici di Gianmarco Steri prendono le parti di Francesca dopo le ultime registrazioni di Uomini e Donne. Ma, facciamo un passo indietro. Dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon lo scorso gennaio, Gianmarco è diventare ufficialmente un nuovo tronista del dating show di Canale 5. Da allora, sono scese migliaia di ragazze a corteggiarlo, complice il successo ottenuto durante il suo percorso come corteggiatore. Dopo circa due mesi, Gianmarco ha scelto di approfondire la conoscenza tre ragazze: Francesca, Cristina e Nadia.

Fino a poco fa, la “favorita” sembrava essere Francesca. In una delle ultime puntate andate in onda, infatti, tra i due è scattato il primo bacio, seguito poi da dichiarazioni importati da parte di entrambi. In tanti hanno visto una grande complicità tra di loro, tanto che la maggior parte degli spettatori sembra tifare per la nascita di questa coppia. Tuttavia, subito dopo il bacio, Gianmarco ha deciso di portare in esterna solo Cristina, ammettendo inoltre di preferirla fisicamente a Francesca. Una frase che ha ferito profondamente la corteggiatrice, la quale ha reagito abbandonando lo studio.

Gianmarco Steri ‘strigliato’ dai suoi amici: cos’è successo con Francesca a Uomini e Donne

Nonostante ciò, Gianmarco Steri non è andato a riprendere Francesca, accusandola di aver esagerato e di averle già dato tante dimostrazioni. Nella registrazione avvenuta ieri, 10 marzo, la corteggiatrice siciliana era presente in puntata, sebbene i due non si fossero ancora chiariti. Al che, lei ha chiesto al tronista di poter parlare, ma la risposta di lui ha fatto calare il gelo. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, il barbiere romano ha chiarito di non essere il tipo che rincorre le ragazze e che, al momento, non vuole starle dietro. Il comportamento di Gianmarco non è affatto piaciuto agli spettatori di Uomini e Donne, che l’hanno criticato aspramente.

Addirittura, gli stessi fan del tronista si sono schierati dalla parte di Francesca, continuando a tifare per lei e contestando il modo di fare del loro beniamino. Ebbene, a quanto pare, anche il migliore amico di Gianmarco, che è apparso più volte nel dating show, sembra tifare per la studentessa. “No ma io sto male, Enzakkione che alla gente che gli scrive che Gianmarco ha trattato male Francesca risponde con ‘lasciamo perdere poi gli meno’, lui è il nostro capo ship“, ha scritto un utente. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta di una voce riportata sui social, dunque non è chiaro se questa conversazione sia esistita o meno.