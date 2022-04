Uomini e Donne/ Gloria attacca Riccardo Guarnieri: “Scioccata dalla sua decisione”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 16 aprile

Gloria Nicoletti, dama del trono over di Uomini e Donne, colpita immediatamente da Riccardo Guarnieri, aveva lasciato il numero di telefono al cavaliere pugliese con cui è uscita alcune volte scambiandosi anche un bacio. Nonostante il feeling, tuttavia, Riccardo ha deciso di mettere fine alla frequentazione, sicuro che, oltre all’attrazione fisica, non sarebbe riuscito a provare un sentimento più profondo. Una scelta, quella dell’ex di Ida Platano che ha lasciato l’amaro in bocca a Gloria che, in puntata, ha ammesso di esserci rimasta male al punto da non trattenere le lacrime.

A distanza di giorni dalla decisione di Riccardo Guarnieri, Gloria ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi condividendo le emozioni provate durante l’annuncio di Riccardo di chiudere con lei. “Scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda… Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista”, ha detto Gloria ribadendo di essere ancora fortemente interessata a Guarnieri.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti e l’interesse di Alessandro Vicinanza

Prima di lasciare il numero di telefono a Riccardo Guarnieri, Gloria ha rifiutato il numero di Alessandro Vicinanza. Chiusa la storia con Ida Platano a Uomini e Donne, il cavaliere ha ammesso di provare un interesse per Gloria la quale, tuttavia, pur ringraziandolo per l’interesse, ha spiegato di non ricambiare non condividendo il suo atteggiamento nei confronti di Ida. Tornando indietro farebbe la stessa scelta o concederebbe ad Alessandro una possibilità?

“Alessandro è un bel ragazzo, ma non mi convince quello che ho visto di lui: non mi sono piaciute le parole che ha usato con Ida, non mi è piaciuto come si è comportato con lei, mi sembra insicuro…”, ha spiegato Gloria aggiungendo di aver rifiutato il suo numero anche per Ida con cui ha rotto da poco.

