Aria di tempesta tra Gloria e Guido dopo Uomini e Donne: il rapporto tra i due sembra essere sempre più ai ferri corti.

Avevano deciso di lasciare insieme il programma per provare non solo a conoscersi meglio ma eventualmente anche a costruire una storia; non è andata però come previsto per Gloria Nicoletti e Guido dopo Uomini e Donne. Come vi abbiamo raccontato, la liaison ha avuto vita breve e pochi giorni la chiusura del dating show si sarebbe concretizzata la rottura tra i due. Divergenze caratteriali, vedute diverse alla base della scelta di prendere strade diverse ma nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo retroscena a proposito di un possibile ritorno di fiamma.

Negli ultimi giorni sembrava essere tornato il sereno tra Gloria Nicoletti e Guido reduci dall’esperienza condivisa a Uomini e Donne e dalla voglia di conoscersi meglio fuori il programma. Nessuna certezza di un ritorno di fiamma, solo voci di corridoio; come se non bastasse, a guastare l’atmosfera arriva anche una nuova indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni sui social e che vede soprattutto l’ex dama particolarmente furiosa contro il cavaliere. Quest’ultimo avrebbe tentato di sorprendere la donna con un gesto romantico ma l’effetto, suo malgrado, sarebbe stato opposto.

Guido e Gloria dopo Uomini e Donne, altro che pace: altra lite e sorpresa non gradita

“Guido, per il compleanno di Gloria, le ha fatto una sorpresa con petali sul letto ma sarebbe stato un gesto poco gradito”, questo il racconto di Lorenzo Pugnaloni sui social a proposito delle recenti derive del rapporto tra Gloria Nicoletti e Guido dopo Uomini e Donne. Una reazione contrariata quella della dama nonostante gli intenti romantici da parte dell’ex cavaliere del dating show. “Lei lo ha trovato fuori luogo e senza cognizione di logica”, un giudizio che sarebbe scaturito da una precedente discussione molto accesa dove sarebbero volate offese forti proprio da parte di Guido.

Insomma, “ri-maretta” tra Gloria e Guido dopo Uomini e Donne e le sensazioni del momento non sembrano lasciare spazio e particolari possibilità ad un possibile ritorno di fiamma tra i due.