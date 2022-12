Uomini e donne, Gloria Nicoletti: il regalo di Natale?/ “Riccardo Guarneri…”

Uomini e donne, Gloria Nicoletti menziona Riccardo Guarnieri nella nuova intervista

Può dirsi una dei protagonisti più chiacchierati di Uomini e donne del momento, Gloria Nicoletti, che nutre una grande speranza nel cuore verso Riccardo Guarnieri. La dama capitolina é da poco subentrata nella vita di Riccardo Guarnieri, il quale é reduce dall’addio a Ida Platano, l’ex che é uscita di scena dal dating show per l’esclusiva di coppia suggellata con Alessandro Vicinanza. Che Gloria possa rivelarsi la nuova fiamma di Riccardo, dopo Ida? Riccardo e Gloria hanno ad oggi vissuto diverse uscite, per poi giungere ad un rapporto intimo all’insegna della passione. Tuttavia, la conoscenza tra i due protagonisti al trono over potrebbe rivelarsi un fuoco di fiamma, dal momento che il tarantino sarebbe aperto a delle nuove conoscenze e non chiude le porte del cuore all’ex Roberta Di Padua, peraltro dopo essersi palesato ancorato al ricordo di Ida Platano attaccandola a più riprese quando lei si palesava riavvicinata ad Alessandro Vicinanza, a Uomini e donne. E, non a caso, in una nuova intervista concessa a Uomini e donne magazine Gloria Nicoletti ora menziona Riccardo Guarnieri, dicendosi speranzosa che il tarantino sia pronto a fare chiarezza nei sentimenti.

Il pensiero sotto l’albero di Natale 2022, per la capitolina, é quindi che il tarantino faccia un passo avanti e si sbilanci giungendo ad una decisione amena, per ciò che concerne il suo status sentimentale.

Gloria Nicoletti e il pensiero di Natale per Gemma e Riccardo

“Vorrei fare un regalo a Gemma Galgani- riprende tra le altre dichiarazioni, la dama capitolina, sulla dama torinese di Uomini e donne- Lei è molto carina con me e vorrei ricambiare questa sua dolcezza: vorrei regalare un amore grande e incondizionato, perché lei ci crede davvero “. Poi, si passa a Riccardo Guarnieri: “[…]Vorrei un regalo da Riccardo -aggiunge Gloria Nicoletti-. Un regalo piccolo ma fatto con un certo spirito: l’importante è la chiarezza e la decisione”.

Insomma, Gloria Nicoletti chiede chiarezza a Riccardo Guarnieri, e lui non lesina dichiarazioni su di lei nella nuova intervista concessa a Uomini e donne magazine.

