Uomini e Donne, Gloria Nicoletta sfida Riccardo Guarneri/ “Ci si bacia subito e…”

Gloria Nicoletta provoca Riccardo Guarnieri: “Ci si bacia subito e…”

Gloria Nicoletta si è raccontata in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. La donna ha fatto il suo ingresso nel parterre di Uomini e Donne accettando il corteggiamento di Armando Incarnato. Tra i due però la frequentazione si è malamente interrotta. Armando ha più volte accusato Gloria di voler avere visibilità in televisione e a quel punto la dama ha intrapreso una nuova conoscenza con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere però ha iniziato ad avere dei dubbi manifestando interesse fisico a differenza di Gloria Nicoletta che invece si era affezionata a lui trovando intesa mentale. La frequentazione tra loro si è interrotta e Gloria ha attraversato un momento difficile.

Gloria Nicoletta ha parlato dei suoi rapporti con gli ex lanciando qualche frecciatina ai cavalieri del Trono Over: “Mi sarebbe piaciuto nascere nell’Ottocento, in Francia. È un periodo storico che adoro, anche perché ai tempi il corteggiamento era completamente diverso… Volete mettere l’emozione nel ricevere una lettera scritta a mano, la trepidazione nel lanciarsi uno sguardo o la bellezza del primo ballo insieme?”. Gloria non deve aver digerito molto il comportamento di Riccardo da cu evidentemente è ancora delusa. Gloria ha infatti fatto un’insinuazione: “Poi diciamoci la verità: le relazioni oggi sono molto più veloci, ci si bacia subito e si tronca per un nonnulla, mentre prima la conquista di una donna implicava una tenacia da parte di uomo che oggi noi ci sogniamo”.

Cosa è successo tra Gloria Nicoletta e Riccardo Guarnieri?

Gloria Nicoletta ha ammesso di essersi sentita sempre attratta dal personaggio di Ariel della Sirenetta. Nell’intervista a Uomini e Donne Magazine, la donna ha infatti ammesso: “Veder soffrire le persone a cui voglio bene. Io sono forte ma sensibile: la mia sofferenza quasi non mi importa, riesco a scrollarmela di dosso, ma negli altri è come se la sentissi il triplo”. Riccardo Guarnieri aveva deciso di riprovarci con Gloria che però nella scorsa puntata ha deciso di rifilargli un due di picche. Lo storico cavaliere dopo aver ribadito che c’è stato uno scambio di sguardi tra lui e la dama si è giustificato, arrivando a sostenere che la stessa si sia messa d’accordo con Fabio: “Non sono così stupido, secondo me è un accordo vostro, nel telefono eri favorevole a un incontro”.

Gloria però aveva smentito queste affermazioni: “Non è vero, ti ho guardato perché tu mi hai fatto un cenno, non mi va di ballare, non trovo il senso, volevo capire a livello di empatia, mi dispiace ma purtroppo non ho sentito nulla quando ti sei avvicinato, non mi sei arrivato come prima”. Quando poi Guarnieri ha ipotizzato che lei e Fabio si fossero messi d’accordo la donna ha sbottato: “Ma come ti permetti, l’ho conosciuto qua, sono tre volte che ci esco, forse non accetti la chiusura, mi fa piacere quello che hai detto, l’hai capito troppo tardi”. Gianni Sperti ha attaccato il 43enne: “Non sei capace di accettare un due di picche. Lei è stata chiara, i film se li fa lui”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA