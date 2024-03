Uomini e Donne, Gloria Nicoletti: “Per Riccardo Guarnieri un sentimento forte”/ “Mi piacerebbe tornare”

Gloria Nicoletti parla di Riccardo Guarnieri: cosa ha detto l’ex dama

Gloria Nicoletti, ex dama di Uomini e Donne che ha frequentato Riccardo Guarnieri, ha parlato della sua esperienza nel dating show di Canale 5. Intervista da Opinionista Social, il volto televisivo ha dichiarato: “Ora sto bene, ho avuto qualche problemino da risolvere in famiglia, ora meglio, peccato che mi manchi il motore essenziale che è l’amore.”

E ancora: “Ricordo a malincuore il momento che ho lasciato lo studio con un sentimento forte per Riccardo, ho rispettato i miei sentimenti, ma forse dovevo rimanere per vedere come sarebbe andata la mia vita procede tra alti e bassi“. L’ex dama non nasconde la voglia di tornare in trasmissione: “Mi piacerebbe riprovare questa esperienza unica e introspettiva, mi ha aiutato a capire e a capirmi. Mi ha lasciato bei ricordi, intense emozioni e mi ha aiutato ad affrontare in modo diretto le cose senza giri di parole“.

Gloria Nicoletti svela cosa pensa di Ida e Cristina

Gloria Nicoletti, ai microfoni dell’Opinionista Social, ha svelato cosa pensa di Ida Platano salita sul Trono di Uomini e Donne: “Penso che Ida creda nell’amore e si stia dando un altra possibilità e fa bene, purtroppo mi dispiace ma non la vedo presa in modo travolgente da nessuno dei due corteggiatori, per me nel suo cuore c’è ancora una persona…”

Su Cristina: “In realtà con Cristina io non ho mai cercato una discussione era lei che ogni volta mi giudicava, come vedo ad ora non è cambiata anzi è peggiorata punta il dito su tutto e tutti, il suo percorso è nullo senza emozioni, credo che la relazione che ha creato con la sua sedia è più importante dell’amore“.

