Uomini e Donne/ Grandi ritorni a settembre? Rumors su Pamela e Giorgio (Trono Over)

Quali dame e quali cavalieri cercheranno l’amore nella prossima edizione del trono over di Uomini e donne? A settembre, i protagonisti della versione senior della trasmissione di Maria De Filippi saranno tutti nuovi o ci saranno grandi ritorni? Dando per scontato il ritorno di Gemma Galgani, star indiscussa del trono over e protagonista di numerosi siparietti con Tina Cipollari, tra le dame e i cavalieri del passato, chi tornerà a sedersi nel parterre? Tra i nomi più gettonati, al momento, ci sono quelli di Pamela Barretta e Giorgio Manetti. La prima, reduce dalla storia con Stefano Tornese con il quale è finita malissimo, potrebbe tornare in tv per cercare nuovamente l’amore. Ad oggi, però, l’ex dama non sembrerebbe intenzionata a farlo. Concentrata sulla propria vita privata e sul proprio lavoro, Pamela non avrebbe voglia di tornare a mettersi in gioco tv. A fine agosto, quando ricominceranno le registrazioni, confermerà la sua intenzione o si concederà una seconda possibilità?

UOMINI E DONNE TRONO OVER: GIORGIO MANETTI, IDA E RICCARDO, TUTTI PRONTI A TORNARE?

Aumentano sempre di più i rumors su un presunto ritorno di Giorgio Manetti. L’ex cavaliere, su Instagram, continua ad annunciare importanti novità per settembre, dando appuntamento ai fans per una grande novità. In tanti pensano che l’ex gabbiano del trono over possa davvero tornare, ma sarà davvero così? I fans del dating show di canale 5, poi, sperano di rivedere Ida Platano, sempre più seguita su Instagram dove continua a ricevere una pioggia di complimenti per la sua bellezza. Con lei, inoltre, potrebbe tornare anche Riccardo Guarnieri, ufficialmente single. Ad oggi, tuttavia, si tratta di rumors non ancora confermati. Per scoprire, infatti, chi davvero tornerà nel parterre del trono over, sarà necessario aspettare settembre.





