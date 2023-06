Uomini e Donne, grave lutto per Andrea Dal Corso e Teresa Langella/ “Morto nonno Franco”: il toccante addio

Lutto per Andrea Dal Corso e Teresa Langella di Uomini e Donne: morto nonno Franco

Un grave lutto ha colpito una delle coppie più amate di Uomini e Donne: Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Stando alle stories pubblicate su Instagram da entrambi, scopriamo che è venuto a mancare uno dei nonni del modello ed ex corteggiatore: nonno Franco. Una scomparsa alla quale entrambi hanno dedicato toccanti post di addio.

“Ciao nonno Franco”, ha scritto Andrea Dal Corso nella giornata del 1 giugno, accanto alla foto di una candela bianca accesa. In una story successiva, Andrea ha poi scritto: “Il sorriso di un nonno è un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze dei nostri ricordi… secondo me stai ridendo anche ora!” Ai messaggi di dolore di Andrea si sono poi aggiunti quelli della sua futura moglie Teresa.

Teresa Langella sempre vicina ad Andrea Dal Corso: “I nonni dovrebbero essere eterni”

“Ciao nonno Franco. – ha scritto Teresa Langella nel suo addio al nonno di Andrea – Tu che dal non avere niente ti sei creato tutto. La tua famiglia, una casa in cui crescere i tutti figli, la tua dolce Isa che hai tanto amato. Sei stato un grande Uomo, un lavoratore legato ai valori e dedito alla famiglia.”

Subito dopo, Teresa si è mostrata vicina al suo futuro marito: “L’uno la forza dell’altro. Sempre.” ha scritto in una foto che li vede mano nella mano. In conclusione, Teresa ha voluto dedicare un pensiero anche ai suoi nonni, ai quali è legatissima: “E mentre sono in viaggio penso che: non vedo l’ora di correre a casa per poter riabbracciare forte i miei Nonni… Ricordo che un giorno dissi al mio nonno paterno: non vedo l’ora tu abbia tra le braccia il tuo nipotino ma tu promettimi di tornare a stare bene… e lui quella promessa l’ha mantenuta. Adesso vorrei solo essere in tempo per riuscire a mantenere la mia. I nostri nonni…dovrebbero essere eterni.”

