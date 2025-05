È morta la zia Renata di Gianmarco Steri: grave lutto per il tronista di Uomini e Donne

Grave lutto per Gianmarco Steri: è morta la zia Renata. Il tronista di Uomini e Donne sta vivendo delle ore difficili a causa di un grave perdita familiare, è scomparsa la zia. Il primo a lanciare la triste notizia è stato Lorenzo Pugnaloni sul magazine Lollo Magazine. Non si conoscono attualmente le causa del decesso, com’è morta la zia Renata di Gianmarco Steri di Uomini e Donne ne ulteriori informazioni. Non è difficile ipotizzare però il dolore del giovane romano da sempre molto legato alla zia.

La zia di Gianmarco Steri di Uomini e Donne, infatti, oltre ad essere una figura a lui molta cara era un volto conosciuto del programma. Negli scorsi mesi infatti era apparsa durante una delle esterne più toccanti tra Gianmarco e Martina De Ioannon. In quell’occasione zia Renata aveva dimostrato di essere un persona estremamente dolce ed affettuosa ed il pubblico l’aveva molto apprezzata riservandole molti complimenti soprattutto attraverso gli account social del dating show su X e Instagram.

Chi è e com’è morta zia Renata di Gianmarco Steri: era apparsa in alcune esterne del dating show

Sono pochissime le informazioni sulla donne e non si conoscono le cause della morte della zia Renata di Gianmarco Steri di Uomini e Donne. I telespettatori di Uomini e Donne però hanno avuto modo di conoscere zia Renata grazie ad una delle esterne tra Gianmarco e Martina risalente al gennaio scorso. In quell’occasione la donna già in là con gli anni aveva colpito tutti per la sua estrema dolcezza e simpatica. Ed infatti in queste ore sono in moltissimi ad essere scossi ed addolorati per il grave lutto che ha colpito Gianmarco Steri di Uomini e Donne. Anche noi del Sussidiario.it ci uniamo allo condoglianze al tronista.