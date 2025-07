Uomini e donne, tensione tra Guido e Gloria a Uomini e donne: la festa di compleanno finisce male

I nervi tornano a essere tesi tra due protagonisti storici di Uomini e donne come Guido e Gloria. Tra i due qualcosa non sembra andato nella giusta direzione, visto che alla festa di compleanno della donna è scattata un po’ di tensione tra di loro. L’ex cavaliere, che dopo qualche tentennamento ha ricevuto la possibilità da parte di Gloria di farsi conoscere, ha postato su Instagram la foto di una camera d’albergo adornata con dei petali e un messaggio di augurio per la donna.

Sabrina Salerno, chi è e come sta/ Icona sexy della tv, la lotta contro tumore maligno: "E' stigma potente"

A corredo dell’immagine la scritta “Buon compleanno!! Le parole di questa canzone dicono tutto” ha scritto il cavaliere. Un gesto che, a sorpresa, non è stato gradito dalla donna che è subito intervenuta su Instagram nei commenti: “Mi offendi e poi metti foto? No comment. Mi hai rovinato il compleanno! Tu sai! Finte dediche!” ha tuonato. Immediata la replica di Guido: “Io non ho offeso nessuno. Nemmeno mi va di commentare”.

Sagitta Alter, chi è la moglie di Gigi Proietti/ "Le nostre figlie Susanna e Carlotta sono grandi creature"

Uomini e donne, ancora tensione tra Guido e Gloria

Un rapporto che nelle ultime settimane ha vissuto qualche tensione non ancora risolta, i due ex protagonisti di Uomini e donne stanno vivendo dunque una fase molto complicata del loro legame. La sorpresa di compleanno non gradita è un chiaro segnale del fatto che tra di loro ci siano dei dissapori in questa fase e chissà che ci sia mai la possibilità di vederli risolti. L’uscita congiunta dal dating show di Maria De Filippi sembrava aver dato una nuova possibilità alla coppia, ma tra i due non sembra scattata la scintilla definitiva, anzi.

Temptation Island 2025, quali coppie stanno ancora insieme dopo il reality?/ Spuntano le segnalazioni

Già qualche settimana fa era stato Guido a portare alla luce una situazione con la donna, ammettendo una tensione nata dopo un episodio in hotel: “Mi sono sentito aggredito, e ho scelto il silenzio per non peggiorare la situazione” ha detto l’ex cavaliere del programma di Canale Cinque.