Roberta Di Padua scioccata sui social dopo il messaggio di un hater che la invita a togliersi la vita: la risposta dell'ex di Uomini e Donne

Essere personaggi significa spesso doversi confrontare anche con i ben noti hater. Gli odiatori del web sono sempre pronti ad entrare in azione, con accuse e critiche, talvolta insulti e, in alcuni gravi casi, anche minacce di morte. Una cosa simile è accaduta nelle ultime ore a un volto noto di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, che ha deciso di denunciare pubblicamente un commento di cattivo gusto ricevuto su Instagram.

L’ex dama del trono Over ha pubblicato uno scatto che la vede su una terrazza, attraverso il quale ha poi voluto ringraziare tutti coloro che nelle ore precedenti le hanno fatto gli auguri di compleanno. Sotto lo scatto è però apparso un commento balzato agli occhi della stessa Roberta, che recita: “Vedo che il balcone è alto, approfittane!”. Parole terribili, di fronte alle quali Di Padua ha deciso di rispondere mettendoci la faccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)

Roberta Di Padua risponde al commento choc: le parole dell’ex di Uomini e Donne

Roberta Di Padua, mostrando pubblicamente il commento dell’hater e anche il suo nome, ha ammesso che si può piacere oppure no, ma nulla giustifica frasi di questo tipo. “Allora, va bene dire ‘non mi piaci, sei antipatica, sei finta, sei una ***’… Mi sta bene anche questo, ma arrivare a scrivere questo ma io mi chiedo: come cazz*rola fate? Cioè ma cosa scatta?”, ha tuonato Roberta, alquanto infastidita, aggiungendo “Io questo non riesco a capire: cosa scatta? Io non lo so più.”

Roberta non è l’unica ex dama di Uomini e Donne che finisce spesso mira degli attacchi degli hater. Anche la sua ex ‘rivale’ Ida Platano è mira di molte critiche, alle quali spesso risponde personalmente, come fatto da Roberta, mettendoci la faccia in video poi postati su Instagram.