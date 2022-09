Uomini e Donne, i nuovi tronisti e l’appello a Maria/ Federica, Mauro, Federico Dainese e Nicotera chiedono..

Uomini e Donne, i nuovi tronisti si presentano: “Ecco cosa speriamo di trovare”

Uomini e Donne riprenderà dal 19 settembre con il trono classico e over. I 4 tronisti che si alterneranno con dame e cavalieri, si sono presentati in esclusiva sul settimanale DiPiù TV: “Siamo qui per vivere un’esperienza emozionante e perchè speriamo di trovare finalmente, grazie a Maria De filippi, il vero amore“.

I nuovi tronisti sono già stati annunciati nei giorni scorsi, si tratta di: Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese, e Federico Nicotera. Federica Aversano, già conosciuta come corteggiatrice di Matteo Ranieri, è una professoressa di ventotto anni con un figlio. Insegnate di scuole superiori è in attesa di essere inserita in graduatoria e di trovare un uomo che la ami e che rispetti il suo bambino. Lavinia Mauro, invece, studentessa romana di 26 anni, dichiara: “Ho vissuto una sola grande storia d’amore, ma è finita in maniera troppo dolorosa” poi conclude: “Spero di sbloccarmi presto“. Federico Nicotera, ingegnere di 25 anni svela: “Stavo per sposarmi“, mentre Federico Dainese odontotecnico di 25, confessa: “Ho vissuto due grandi delusioni sentimentali e adesso spero di incontrare la persona che mi faccia tornare a credere nell’amore“. Tutti provengono da situazioni molto importanti e per quanto diversi, sono accumunati da una cosa sola: la ricerca dell’amore.

In attesa della messa in onda del dating show il 19 settembre, Uomini e Donne intrattiene il pubblico con le anticipazioni che circolano sul web. La pagina social su Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Uomini e donne classico e over, ha svelato cosa è accaduto durante la registrazione del 7 settembre i cui protagonisti sono Federica Aversano e Riccardo Guarnieri.

A quanto pare, la nuova tronista avrebbe dato una chance al cavaliere pugliese di passare al trono classico per corteggiarla ma in studio esplode il caos.

