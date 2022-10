Uomini e donne, Ida ci riprova con Alessandro?/ Il bacio con Roberta la ferisce e…

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza di nuovo al centro studio

Cresce l’attesa nei telespettatori di Canale 5 per la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e donne, le cui anticipazioni TV relative alle registrazioni del 15 ottobre 2022 vedono Ida Platano e l’ex Alessandro Vicinanza tentare un ennesimo riavvicinamento di coppia, al trono over. Questo, dopo che tra i due in crisi da tempo si é recentemente intromessa Roberta Di Padua, che in una recente uscita con Alessandro Vicinanza si é lasciata andare al fuoco della passione con lui, in un bacio molto sentito. Roberta (reduce da una frequentazione con Riccardo Guarnieri) e Alessandro si negano tuttavia l’esclusiva di coppia, o meglio non si appartengono, e Ida vuole vederci chiaro. Ida e Alessandro non sono usciti a cena, dal momento che la Platano si é palesata stizzita nei riguardi di Alessandro, non tanto per il bacio dato al momento di passione quanto per gli sguardi complici che si registrano tra i due neo conoscenti del trono over. A questo punto, nel discusso triangolo di Uomini e donne, interviene la conduttrice Maria De Filippi, che suggerisce a Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di chiarire sui loro sentimenti, dal momento che tra loro c’é stato il bacio della discordia. Quindi i due conoscenti si concedono un ballo in studio per parlarsi e Ida Platano esce dallo studio. La reazione di Alessandro? Al termine del ballo con Roberta il cavaliere va da Ida e Maria De Filippi li fa poi tornare al centro studio invitandoli a ragionare.

Riccardo Guarnieri reagisce male al riavvicinamento di Ida Platano ad Alessandro Vicinanza

Quando Ida e Alessandro quindi si concedono un ballo di chiarimento, il triangolo assume la forma del quadrilatero, con la reazione avversa di Riccardo Guarnieri. L’ex storico di Ida Platano ha una reazione inaspettatamente furiosa, tanto che dichiara di voler lasciare il programma dopo essersi allontanato dallo studio.

Cosa succede quindi a Riccardo Guarnieri? Che il tarantino sia ancora preso da Ida Platano? E soprattutto, che la bresciana possa prendere in considerazione la scelta di chiudere la frequentazione con Alessandro, anche alla luce della reazione dell’ex al riavvicinamento con quest’ultimo?

