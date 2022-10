Uomini e donne, Ida e Alessandro avvistati insieme/ “Effusioni ripetute”

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza avvistati insieme

Ida Platano e Alessandro Vicinanza nascondono il loro ritorno di fiamma, a Uomini e donne? Questo é l’interrogativo generale che nasce spontaneo nei telespettatori di Canale 5, a fronte di un nuovo avvistamento dei due ex (o forse ritrovati piccioncini), segnalato alla blogger di gossip attiva via social, Deianira Marzano. Come ripreso dalla fonte del gossip del momento, ovvero Deianira Marzano, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono ritagliati del tempo per godersi del relax e stare insieme, lontani dagli obiettivi delle telecamere indiscrete. Un risvolto inaspettato per i telespettatori di Uomini e donne, dove di recente Ida Platano ha avviato una frequentazione con il pretendente napoletano Claudio , dopo aver chiuso in definitiva il capitolo della lovestory dai continui tira e molla con Riccardo Guarnieri. Ida Platano e Alessandro Vicinanza quindi si sono a quanto pare riavvicinati, dopo aver diviso le loro strade in seguito ad un loro ritorno di fiamma registratosi a Uomini e donne, poi rivelatosi un fuoco di paglia. Ma cosa é accaduto nel dettaglio tra i due presunti ritrovati piccioncini, al momento del loro avvistamento?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza verso l’esclusiva a Uomini e donne?

Mentre la puntata di Uomini e donne preregistrata, datata 19 ottobre 2022, vede Alessandro rifiutarsi di dare l’esclusiva di coppia alla conoscente Roberta Di Padua, la nuova segnalazione web immortala Vicinanza e la ex Platano mentre sono all’aeroporto di Bergamo, dove i due si scambierebbero a più riprese delle effusioni passionali, e lei poi saluterebbe l’amato, poco prima della partenza di lui: “Ho visto Ida e Alessandro all’aeroporto di Bergamo . Lui partiva, si sono baciati ripetutamente”, riporta l’utente segnalatore alla blogger Deianira via social, a corredo della segnalazione inoltratale con un’immagine. Pare che Alessandro abbia riservato una sorpresa a Ida facendole visita a Bergamo, città in cui lei risiede, per poter stare con la dama. Un incontro che é a quanto pare evoluto in effusioni ripetute tra i due protagonisti del trono over di Uomini e donne. Che la redazione del dating-show di Maria De Filippi ne sia già a conoscenza non é un’ipotesi azzardata.

Ora, non resta altro che continuare a seguire Uomini e donne, per capire se Alessandro e Ida abbiano deciso di darsi l’esclusiva di coppia, in previsione di un’uscita di scena dal programma di Canale 5.

