Uomini e donne, Ida e Alessandro nel mirino/ Perché non si scelgono? L’accusa web

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza più vicini che mai: la segnalazione web

Ida Platano e Alessandro Vicinanza nascondo di essersi già dati l’esclusiva, alla redazione e ai telespettatori di Uomini e donne? Questa é la domanda generale che sorge spontanea, in primis nel web, dal momento che spunta un curioso particolare che vedrebbe in queste ore i due particolarmente vicini, tanto che viene facile pensare che i due abbiano deciso di trascorrere la pausa di Uomini e donne insieme.

Prosegue, tuttavia, l’appuntamento TV di Uomini e donne, con il consuetudinario appuntamento che al rientro dal lungo ponte di Ognissanti, previsto per il mese di novembre, vede al centro delle vicende rosa Ida Platano e Alessandro Vicinanza proseguire la loro conoscenza tra alti e bassi. Stando alle ultime anticipazioni TV relative al nuovo mese in corso, dopo aver scelto di darsi un’altra chance in amore, gli ex storici si scontrano ancora dal momento che Ida comprende che Alessandro non abbia chiuso in definitiva la conoscenza intima avviata con Roberta Di Padua, l’altra protagonista veterana del trono over di Uomini e donne. Alessandro e Roberta non a caso sono chiamati al confronto, e Ida va su tutte le furie, tanto da lasciare lo studio, con il conseguente addio al programma minacciato dall’altro ex, Riccardo Guarnieri. Una serie di eventi, quelli del preannunciato quadrangolo segnato alle ultime registrazioni di Uomini e donne, a cui il pubblico potrà assistere nei prossimi giorni e che prelude il presunto avvicinamento di questi giorni tra Ida e Alessandro, che scatena la reazione avversa del web, che trova la sua massima espressione al grido di: “Ma Ida e Alessandro, a questo punto se si sono scelti possono anche andare…”.

Deianira Marzano attacca al veleno Ida e Alessandro di Uomini e donne

Il messaggio in questione é quello rilasciato dall’esperta di gossip Deianira Marzano via Instagram stories, sulla scia di due post che Ida Platano e Alessandro Vicinanza condividono a mezzo Instagram e che lascerebbero intendere che i due siano molto più vicini di quanto si pensi. Le due storie immortalano un paesaggio marino, corredato dal tappeto musicale della stessa canzone, I’ll be missing you di Puff Daddy. Che siano delle mere coincidenze oppure c’é un’uscita romantica tra i due storici ex di Uomini e donne tenuta top secret dai diretti interessati?

Che Ida Platano e Alessandro Vicinanza possano presto darsi l’esclusiva a Uomini e donne non é, quindi, un’ipotesi azzardata. Staremo a vedere se la Redazione di Uomini e donne vorrà vederci chiaro sulla compromettente vicenda segnalata agli utenti su Instagram dalla Marzano.











