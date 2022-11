Uomini e donne, Ida e Alessandro scelta forzata?/ Tina Cipollari li caccia via

Uomini e donne, Tina Cipollari é una furia con Ida Platano e Alessandro Vicinanza: la coppia si dà l’esclusiva

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, che – stando alle anticipazioni TV delle registrazioni datate 5 novembre 2022 – vede Tina Cipollari incalzare Alessandro Vicinanza e Ida Platano sul loro riavvicinamento, andando su tutte le furie. É ormai risaputo che Ida e Alessandro, di recente abbiano deciso di darsi una seconda chance, riprendendo la frequentazione da dove l’avevano lasciata in sospeso, tanto da diventare protagonisti di diversi avvistamenti di coppia lontano dallo studio di Uomini e donne. Le immagini delle uscite di coppia, finite nel web, scatenano da settimane le reazioni avverse degli internauti, che da tempo si chiedono come mai i ritrovati ex non si diano l’esclusiva e escano da Uomini e donne come coppia ufficiale, una contestazione che alle nuove registrazioni trova però accoglimento nello sfogo furioso di Tina Cipollari.

L’opinionista storica di Uomini e donne, furiosa, incalza infatti Alessandro sul ricongiungimento con Ida, dicendogli che se intende viversi la dama che “lo facesse al di fuori…”. A questo punto, la conduttrice Maria De Filippi chiama a fare da voce in capitolo, sulla “cacciata” dei protagonisti del trono over da parte della vamp, anche l’ex storico di Ida Platano, Riccardo Guarnieri. E una domanda sorge spontanea: é arrivato il momento per Ida di voltare pagina in amore, con Alessandro?

Uomini e donne, Ida e Alessandro fanno una scelta di coppia “forzata”?

Il tarantino, quando la conduttrice gli chiede cosa ne pensi del preannunciato addio di Ida Platano in coppia con Alessandro Vicinanza, dichiara un timido “nulla”, anche se visibilmente provato. Insomma, Riccardo non si direbbe pronto all’idea di non rivedere più in studio Ida Platano, anche per il semplice fatto di non aver avuto un chiarimento con l’ex sui loro sentimenti né recuperato dei rapporti civili anche in amicizia.

La risposta di Alessandro? Il cavaliere dichiara di sentirsi pronto a viversi fuori dal contesto TV la lovestory con Ida e la dama gli fa eco: lei si dice pronta a “provarci”. Le anticipazioni in questione, fornite dalla pagina Instagram Uomini e donne classico e over gestita da Lorenzo Pugnaloni, intanto, danno vita al sospetto generale del web che la scelta di Ida Platano e Alessandro Vicinanza sia stata in un certo senso forzata da Tina Cipollari, che avrebbe spinto i due over a lasciare lo studio del dating show di Canale 5. Che quindi quello dei due over sia un ricongiungimento di circostanze e non veramente voluto, é un’ipotesi non azzardata. Staremo a vedere come evolverà l’esclusiva, dentro e fuori lo studio di Uomini e donne: non si esclude un ritorno al dating-show dei due over uscenti.

