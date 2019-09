Uomini e Donne/ Ida e Riccardo, amore al capolinea? La nuova stagione…(Trono over)

Cosa ne sarà della storia d’amore che in passato ha travolto Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Molti fan del trono over non fanno che sperare in un loro ricongiungimento e, con la nuova stagione di Uomini e Donne alle porte, tutti i sogni potrebbero essere sul punto di avverarsi. Nel corso di recenti interviste, Ida e Riccardo hanno infatti rivelato di aver preso coscienza dei propri errori, e una serie di parole sibilline sembrerebbero suggerire la possibilità di un ricongiungimento. A supportarli i numerosi pareri dei fan, che in risposta ai loro scatti social non fanno che augurarsi un loro ritorno di fiamma: “Siete una coppia bellissima”, dice una follower, “vi voglio vedere con due figli”. E poi ancora: “Basta lacrime”, aggiunge un’altra, “lasciatevi andare e vivetevi. Al fatto che tra voi è finita non crede nessuno”. La passione che lega Ida e Riccardo avrà la meglio sulle incomprensioni?

Rocco Fredella di Uomini e donne vs gli hater

A un passo dai nuovi episodi del trono over, continuano a fioccare copiose le critiche nei confronti di un ex protagonista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Rocco Fredella, che nel dating show condotto da Maria De Filippi, per qualche tempo ha frequentato Gemma Galgani. Protagonisti di un amore folle, i due si sono lasciati dopo qualche settimana, fino all’uscita di scena Fredella, che ha incontrato il vero amore e ha detto addio alla trasmissione. Tuttavia, la sua nuova storia è spesso al centro delle critiche degli internauti, i quali non gli hanno ancora perdonato di aver concluso in tutta fretta la sua relazione con Gemma. Nei giorni scorsi, infatti, non sono mancate le critiche alla sua nuova fidanzata, parole così avvelenate che hanno costretto Fredella a prendere le sue difese: “Tu non sei neanche la polvere delle scarpe di questa donna – si legge su Instagram – prendi consapevolezza di questo e buona fortuna”. Riuscirà Fredella a ottenere il perdono degli hater?

