Uomini e donne/ Ida e Riccardo di nuovo insieme? La cena con… (Trono Over)

UOMINI E DONNE, NEWS TRONO OVER

Signori e signore eccoci alle prese con il fine settimana e con l’assenza di Uomini e donne dal pomeriggio di Canale 5. Mediaset continua a confermare le soap ed è numeroso il pubblico che vorrebbe avere la possibilità di vedere anche il programma di Maria De Filippi. Resta il fatto che presto al fine settimana avremo a che fare con Amici e questo spezzerà un po’ la monotonia tra una puntata di Uomini e donne e l’altra. In particolare, in attesa del ritorno dei senior in onda, i curiosi si sono spostati sui social per vedere se quello che hanno rivelato le anticipazioni si è poi concretizzato anche fuori dallo studio oppure no. Naturalmente ci stiamo riferendo alla lettera che Riccardo Guarnieri ha scritto ad Ida Platano e in cui lui si dice innamorato di lei e sicuro di non volerla perdere. Forse il rapporto di Ida con Armando ha davvero smosso il pugliese facendogli capire i suoi reali sentimenti o si tratta solo di amor proprio e di voglia di vincere sul proprio rivale?

IDA PLATANO A CENA CON L’UOMO DELLA SUA VITA, E RICCARDO?

A chiudere il cerchio ci pensano proprio i social e mentre il pubblico di Uomini e donne deve fare i conti con il mutismo di Riccardo Guarnieri (fermo a giorni fa con gli aggiornamenti e gli scatti vari), dall’altro lato continua a seguire le sponsorizzazioni di Ida ma senza ottenere molto. Nelle ultime storie, la dama ha pensato bene di mostrare la manina del suo amato bambino annunciando di essere pronta per andare a cena. La stessa, al ritorno, ha chiesto poi a suo figlio come è andata ottenendo un bel sorriso come risposta. I due sono andati a cena con Riccardo Guarnieri ricomponendo la coppia e la possibile famiglia oppure no? Questo non ci è dato saperlo e non sappiamo nemmeno se la dama sia già pronta a rimettere in gioco tutto, suo figlio compreso, dopo le ultime delusioni.

