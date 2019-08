Uomini e Donne/ Ida Platano ammette: “Ho bisogno di Gemma Galgani per..” (Trono Over)

Nonostante critiche e scetticismo non manchino mai, quella tra Gemma Galgani e Ida Platano si è dimostrata e continua a dimostrarsi un’amicizia vera e molto importante. Le due dame del Trono Over di Uomini e Donne al momento non sono riuscite a trovare il grande amore, ma una persona speciale su cui contare sì. Così, anche questa estate che sta per finire, le due l’hanno trascorsa insieme e Ida si diverte a postarne alcuni momenti su Instagram. Ma com’è nata questa grande amicizia? Le due dame ne hanno parlato al Magazine di Uomini e Donne, dove Ida ha ammesso che inizialmente la Galgani le sembrava “irraggiungibile”. “Avevo quasi paura ad avvicinarmi a lei perché avendola vista sempre in TV, mi sembrava irraggiungibile. Poi, piano piano e con molto rispetto, l’ho contattata su Instagram tramite un messaggio, ho messo qualche like ai suoi post… Alla fine, una volta uscita dalla trasmissione, ho chiesto alla redazione di poter avere il suo numero e così è nata la nostra amicizia, che è estremamente pura”, ha raccontato la Platano.

Uomini e donne, Ida Platano ammette: “Ho bisogno di Gemma Galgani”

Ida Platano ammette che ad attirarla di Gemma Galgani sono state la semplicità e la fragilità della dama, caratteristiche in cui si è rivista. Così la dama di Uomini e Donne ammette: “Gemma è una vera amica, oltre a essere una donna intelligente e anche una persona che sa ascoltare tantissimo, sa dare consigli estremamente coerenti. – e continua – Di amiche vere nella vita ce ne sono poche. Io mi ritengo una persona fortunata ad aver conosciuto Gemma, molto fortunata, e non ho alcuna intenzione di farmela scappare.” Così ammette “Ho bisogno di lei. Gemma c’è sempre. Posso chiamarla a qualsiasi ora, lei c’è.”, conclude schietta la bella dama.

