Uomini e Donne/ Ida Platano: “Armando Incarnato? Complicità incredibile”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 5 marzo

Ida Platano sta attraversando un periodo particolare a Uomini e donne. La frequentazione con Alessandro ha subito una battuta d’arresto e la dama del trono over condivide le proprie emozioni con il pubblico ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e donne. Al centro dell’intervista c’è la sua relazione con Alessandro. “In questo momento sto frequentando Alessandro e ho le mie paure, ma dovessi innamorarmi di lui tutti i miei timore sparirebbero, compreso quello della distanza. Per amore io fare di tutto, perché quando sono innamorata non ragiono più”, ha spiegato la dama.

Alla luce delle delusioni del passato, Ida non nasconde di avere paura di ricevere un’altra delusione. Motivo che la spinge a non bruciare le tappe e a procedere gradatamente nella conoscenza. “Non mi fido ancora, ho bisogno di avere qualche piccola sicurezza, anche se poi le sicurezze in amore non ci sono mai […] Dare un nome a cosa provo per Alessandro è molto complesso. Posso parlare di sensazioni perché quando sto con lui mi sento leggera e spensierata. Percepisco che qualcosa si sta aprendo e questa cosa mi fa paura. Quello che so è che con Alessandro sto veramente bene”.

Uomini e dinne, Ida Platano, il rapporto con Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato

Una delle storie d’amore più importanti vissute è sicuramente quella con Riccardo Guarnieri. I ricordi sono sempre vivi nel cuore di Ida Platano che non nasconde di sentire delle emozioni ogni volta che si parla di lui. “La storia con Riccardo è stata indimenticabile e non la scorderò mai”, ha spiegato la dama.

A Uomini e donne, inoltre, la Platano ha anche trovato l’amicizia. Non solo Gemma Galgani, ma anche Armando Incarnato per il quale ha speso delle bellissime parole: “Quello che posso dirle è che tra noi c’è tanta complicità e feeling. Armando riesce a leggermi dentro e per lui provo un bene indefinibile, ma totalmente privo di malizia. Quando lo guardo gli auguro sempre che trovi la donna che ci possa essere per lui”.

