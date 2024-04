Uomini e donne, Ida Platano chiude con Mario?/ Arriva una testimonianza choc, la tronista lascia lo studio!

Uomini e donne, il trono di Ida Platano vive una fase di crisi: esplode il caso Mario Cusitore!

Tra i protagonisti nella nuova registrazione di Uomini e donne datata 9 aprile 2024, Ida Platano rischia la chiusura del trono classico in netto anticipo rispetto alla data di scadenza prevista per la scelta della tronista in amore. Mario Cusitore, tra i corteggiatori alla corte del trono classico condotto da Ida Platano, al rinnovato appuntamento in studio per la ricerca dell’amore avviata al cospetto della tronista in carica, subisce una clamorosa segnalazione.

Si tratta della testimonianza di un insider che taccerebbe il corteggiatore di Napoli di un avvistamento all’incontro con una donna estranea alle dinamiche di Uomini e donne, che potrebbe rivelare una relazione di Mario parallela alla frequentazione intima da lui avviata con Ida in TV.

O almeno questo é stando alle anticipazioni della nuova registrazione del dating show del 9 aprile 2024, riprese online da Lorenzo Pugnaloni via Instagram stories:” è arrivata una segnalazione su Mario che sabato scorso sarebbe stato visto uscire da un B&B con una donna. In studio lui si difende e chiamano il barbiere del negozio in cui lui sarebbe stato quel giorno”. Secondo il testimone che difenderebbe il napoletano, Mario sarebbe vittima di un’accusa infondata, che lo vedrebbe tacciato di tradimento ai danni di Ida Platano. Ma l’opinionista Tina Cipollari interviene a Uomini e donne attaccando Mario, “dicendogli che non gli crede”.

Ida Platano chiude in anticipo il trono, a Uomini e donne?

Eppure Ida sembra voler dare fiducia a Mario e “anche a questo barbiere che in pratica ha ‘scagionato’ Mario”, così come si rileva tra gli altri curiosi spoiler della registrazione. Tuttavia il trono di Ida Platano si vede ora più che mai minacciato oltre che dal caso Mario, anche dal preannunciato ritiro del corteggiatore Pierpaolo. Quest’ultimo durante un ballo dichiara a Ida di voler dire addio al programma e che tornerebbe a Uomini e donne soltanto su sua esplicita richiesta.

E Ida Platano reagisce con un’uscita di scena inaspettata, palesandosi in crisi. Motivo per cui non può dirsi azzardata l’ipotesi che la tronista possa decidersi a chiudere in anticipo il trono, anche al netto di una scelta d’amore tra i corteggiatori: “Ida alla fine esce dallo studio. Mario voleva raggiungerla ma lei non ha voluto vederlo, ed è finita poi la registrazione”, svela lo spoilerman. Che Ida Platano sia destinata a chiudere il suo trono, sull’orlo di una crisi?

Chiaramente, solo i nuovi appuntamenti in onda sulle reti TV e streaming Mediaset di Uomini e donne potranno fornire risposte relativamente alle sorti del trono di Ida Platano.











