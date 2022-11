Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro si amano davvero?/ “Avvistato con un’altra”

Ida Platano e Alessandro, tutta una montatura? Come stanno le cose

Dopo mesi di serrato corteggiamento, ma anche di incomprensioni, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono usciti dallo studio di Uomini e Donne insieme. Il cavaliere napoletano si è detto innamorato della dama bresciana e le cose per la neo coppia sembrano andare a gonfie vele.

I più maliziosi del noto dating show, però sono ancora convinti che fra i due sia tutta una messa in scena. In primis, secondo il settimanale Mio, Alessandro sarebbe stato avvistato con un’altra donna di recente. Non si conosce l’identità di questa persona, ma ci si domanda cosa ci facesse accanto al cavaliere. Ma non solo, Ida Platano non ha mai dichiarato di essere innamorata del bel Vicinanza anche se lo ha lasciato intendere. L’eterna rivale della dama bresciana, Roberta Di Padua, è sicura che la parrucchiera sia ancora innamorata di Riccardo Guarnieri con il quale si sono susseguiti una serie di scontri in studio. Ad esserne convinta, si aggiunge anche Tina Cipollari che ha più volte criticato il percorso della neo coppia, sostenendo che l’operario pugliese fosse ancora nel cuore di Ida.

Ida Platano e la fine dell’amicizia con Armando Incarnato

Ida Platano e Armando Incarnato sono sempre stati molto amici; il loro legame sembrava indissolubile, ma sembra che qualcosa si sia incrinata. Secondo quanto riporta il settimanale Mio, il cavaliere napoletano si è detto dispiaciuto dal fatto che la dama non lo salutasse più.

Sembra che Ida Platano si sia legato al dito l’appoggio che Armando ha dato a Roberta Di Padua, sua rivale in amore. Tra i due volti di Uomini e Donne non c’è per nulla simpatia. In studio, la parrucchiera ha spesso perso la pazienza con lei, sfociando in feroci scontri. Dunque, sembra che la lunga amicizia tra la dama e il cavaliere napoletano sia arrivata al capolinea.

