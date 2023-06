Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: é crisi d’amore?/ Spunta un indizio

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? L’indizio dell’inizio della fine é social

Nel mezzo della pausa dalla TV di Uomini e donne, la coppia uscente dal trono over Ida Platano e Alessandro Vicinanza torna al centro del gossip, relativamente ad una sospetta crisi d’amore tra i due. La parrucchiera siciliana e l’imprenditore salernitano uscivano recentemente dal trono over di Uomini e donne, dichiarando conclusa la ricerca dell’amore in TV con un’esclusiva di coppia tra loro. I due sceglievano così di uscire di scena dal dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, per avviare l’inizio della loro lovestory lontani dall’occhio pubblico e i riflettori TV indiscreti, abbandonandosi ai sentimenti reciproci nella vita reale di tutti i giorni. E in questi giorni di metà giugno 2023 in corso, intanto, sulla scia dell’incessante sospetto generale del web che vedrebbe i due destinati a dividere le loro strade, se Alessandro Vicinanza si trincera in un silenzio social preferendo non pubblicare nulla online della sua vita, Ida Platano comunica agli internauti di vivere oggi una fase “down” nella sua vita.

Spunta una canzone di Gigi D’Alessio sibillina

Riattivatasi tra le Instagram stories, la dama uscente del trono over di Uomini e donne, Ida Platano, immortala un paesaggio marino lasciando intendere di voler anticipare un assaggio delle vacanze d’estate 2023 al mare, con il sottofondo musicale di Un briciolo di allegria di Blanco e Mina. Una canzone che non troppo velatamente parla con toni di nostalgia di un amore lasciato alle spalle al passato, concluso. Ma non é tutto. L’indizio social, rispetto alla possibilità che Ida Platano e Alessandro Vicinanza siano effettivamente in balia di una crisi d’amore dopo l’idillio della esclusiva di coppia a Uomini e donne, é poi il contenuto di alcune stories successive. In un video che la immortala mentre indossa un abito bronze che é chiamata a sponsorizzare per un brand femminile, Ida Platano dichiara agli utenti di vivere un momento di profonda crisi, al di là dell’apparente sorriso: “Non sono giorni leggeri sono un po’ pesanti… c’é anche questo vento che per fortuna ci porta un po’ di leggerezza …”.

E ad avvalorare ancor di più la veridicità di una preannunciata crisi tra i due fidanzati, anche nell’ipotesi che essa sia prontamente superata dalla coppia, é poi un’altra storia che immortala i due diretti interessati insieme e con sottofondo musicale Una magica storia d’amore. Un pezzo rivalutato nell’ultimo periodo, della compagine di repertorio più datata di Gigi D’Alessio, con la rivisitazione musicale live e in duetto del cantautore con Elodie che quest’ultimi hanno registrato all’evento record di cinque serate su cinque interamente sold out, Gigi uno come te: ancora insieme. Il brano parla di un amore che ci abbia voltato le spalle, per effetto del peso delle incomprensioni: “e parlando d’amore io divento anche più problematico – canta Gigi D’Alessio tra i lyrics condivisi dalla siciliana-. Sarà questo che in fondo ti fa litigare con me, ma é una magica storia d’amore con te .” . Insomma Ida e Alessandro potrebbero aver litigato e a fronte di ciò si sollevano due possibili conseguenze: i due potrebbero aver deciso di tornare subito sui loro passi ricongiungendosi in un battito di ciglia o meglio nel giro delle tre stories sibilline della parrucchiera, o in alternativa potrebbe esservi la rottura ufficiale tra i due.

