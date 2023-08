Uomini e donne: Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? / Lei fa shopping sfrenato e lui reagisce male

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano ai ferri corti? Il cavaliere si spazientisce e…

Alessandro Vicinanza e Ida Platano potrebbero essere sull’orlo di una rottura annunciata, in amore, o almeno questo lo si evincerebbe dal momento che gli ex Uomini e donne si palesano in crisi. Il rischio di una brusca rottura per la storica coppia vip del dating show si solleva nel mezzo del periodo vacanziero estivo, mentre sale l’attesa generale dell’occhio pubblico per la nuova stagione di Uomini e donne in partenza dall’11 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Questo per effetto di uno sfogo che Alessandro Vicinanza condivide con il popolo della rete, via social, ai danni di Ida Platano, con la quale lui non starebbe vivendo per il meglio l’ultimo periodo di vacanza, come auspicato.

Il motivo del malcontento dell’ex cavaliere di Uomini e donne, maturato verso la dolce metà e possibile ex? A quanto pare la spasmodica tendenza di Ida Platano a fare continui acquisti e in qualsivoglia negozio le capiti a tiro starebbe ora troppo stretta all’imprenditore, soprattutto dal momento che sarebbe lui in primis a pagare di tasca le spese folli della parrucchiera.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza verso la re-entry a Uomini e donne?

‘Ogni negozio che troviamo è shopping’, lamenta Alessandro Vicinanza rompendo il silenzio mediatico sul periodo estivo condiviso con Ida Platano. Ma non é tutto. Perché, in confidenza con il popolo del web, lo sfogo dell’imprenditore poi prosegue: “Voi pensate che la mattina prima di andare al mare devo aspettare: pettini, trucco, ma non finisce qua”. Riattivatosi tra le Instagram stories che inquadrano Ida Platano, Alessandro Vicinanza poi lamenta spazientito all’obbiettivo fotografico, riferendosi alla parrucchiera mentre lei si accinge a provare dei capi di abbigliamento: “Ida, dai, ci muoviamo, andiamo al mare?”.

Uno sfogo le cui parole fanno ora il giro del web e potrebbero preludere all’ufficializzazione di una crisi d’amore tra i due volti uscenti di Uomini e donne. Diversi mesi fa Alessandro Vicinanza e Ida Platano uscivano di scena dal dating show sulla ricerca dell’amore in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, dandosi l’esclusiva come coppia.

Che i due possano rientrare a far parte del parterre del trono over, a Uomini e donne, come ex fidanzati e alla ricerca di un nuovo amore? La domanda sorge ora spontanea.

