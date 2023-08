Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza pungono Riccardo Guarnieri/ Il botta e risposta é social!

Uomini e donne, esplode il triangolo social: il botta e risposta tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Esplode la querelle social, nel triangolo d’amour di Uomini e donne formato dalla coppia uscente Ida Platano e Alessandro Vicinanza e il cavaliere a rischio uscita Riccardo Giardinieri, del trono over. O almeno questa é la gossip news del momento, viste le interazioni social tra loro contrastanti che vedono protagonisti i summenzionati tre volti TV, nonché influencer attivi via social.

Una serie di indizi social sarebbero, infatti, la prova provata che il triangolo formato dai personaggi noti all’occhio pubblico per la partecipazione alla ricerca dell’amore avviata a Uomini e donne stia dando ora spettacolo social di una guerra intestina.

La sospetta guerra stellare di Uomini e donne avrebbe il via con un aforisma sibillinamente condiviso online da Riccardo Guarnieri, non velatamente indirizzato alla coppia che formano l’ex Ida Platano e Alessandro Vicinanza: “Le persone invidiose sono come i rospi! Hanno occhi grandi per criticare gli altri e una lingua lunga per parlare di tutti. Ma non si rendono conto che vivono nel fango“. Ed ad avvalorare l’ipotesi che il messaggio sia un attacco alla coppia uscita recentemente da Uomini e donne é l’uso del termine “rospi”, dal momento che è proprio il rospo e/o la rana é l’animale simbolo che Ida e Alessandro Vicinanza utilizzano come emoticon distintiva dell’amore, in una dedica. Peraltro, Riccardo inoltre condivide un filmato che ritrae un rospo, che sembra voler punzecchiare la coppia che l’ex siciliana forma con il “rivale” salernitano.

La replica al veleno, nella guerra del triangolo di Uomini e donne

E, intanto, la coppia di fidanzati sembra non voler stare a guardare, replicando in modo provocatorio al single tarantino, Riccardo Guarnieri, il cui posto al trono over potrebbe non riconfermarsi alla nuova stagione TV di Uomini e donne, in partenza a 2023 sulle reti Mediaset.

Ed ecco che la coppia ricambierebbe l’attacco al vetriolo sui social, con un video pubblicato su Instagram. Il post di un viaggio in macchina tra le strade pugliesi – in seno alle vacanze estive– che inquadra il paese della Puglia in cui vive Riccardo Guarnieri, ovvero Statte.

E non può mancare la pronta reaction dell’occhio pubblico social. Il blogger e amante di gossip, Amedeo Venza, in un repost del video via Instagram stories sentenzia a sfavore della coppia di Uomini e donne:

“Che pena sti due! Fanno le storie in Puglia e casualmente riprendono il paese di Riccardo! Io facevo le stesse cose, a 12 anni però!”.

