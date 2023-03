Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si lasciano?/ “La mia vita é…”

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: la verità oltre il gossip sulla rottura

Uscita di scena da Uomini e donne, al termine della ricerca dell’amore, la coppia Ida Platano e Alessandro Vicinanza replica al gossip che la vede scoppiata, al rientro nella vita reale dopo la TV. La risposta al chiacchiericcio del momento, dei due protagonisti uscenti del trono over di Uomini e donne, viene rilasciata tra le righe di Uomini e donne magazine, la rivista ufficiale dedicata ai protagonisti del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Da dove nasce il pettegolezzo sulla presunta rottura tra Alessandro e Ida? Da una Instagram story della hairstyler ed ex storica di Riccardo Guarnieri, al grido di “Deludiamoci con rispetto”. Un messaggio che, tra le righe, lascerebbe intendere a molti telespettatori di Uomini e donne e non, che Ida e Alessandro non siano una coppia nella vita reale, dopo l’esclusiva di coppia che i due si sono dati da volti TV uscenti di Uomini e donne.

La risposta di Ida Platano e Alessandro Vicinanza alle malelingue

La verità della siciliana e il salernitano ? Non é più recondita, ma é tra le pagine dell’intervista di coppia nel nuovo numero di Uomini e donne magazine: «non era riferito ad Ale, nella mia vita non esiste solo lui -dichiara Ida, riferendosi allo status social sospetto di una crisi con Alessandro top secret-, ci sono tante altre persone». Usciti dal mondo dei riflettori TV , Ida e Alessandro proseguono la loro conoscenza tra impegni di lavoro, vita ordinaria in famiglia e straordinaria, come i viaggi di coppia alla volta del benessere, tra cui la fuga romantica a Bormio tra succulenti specialità valtellinesi e rilassanti bagni in acqua calda nel mezzo di paesaggi innevati. “Ale quando dorme si allarga un po’ nel letto, d’altronde era abituato a stare da solo -fa sapere Ida- ma con lui dormo benissimo». Che ne pensa Alessandro? “Va bene, bene”, chiarisce il salernitano, che tra i due é colui che si mobilita più spesso per riunire la coppia: «Preferisco raggiungerla in questo periodo, sono meno impegnato e mi è più facile».

Insomma, sembra proseguire a gonfie vele la lovestory tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, dopo l’uscita da Uomini e donne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA