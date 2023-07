Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati?/ Lei va in vacanza da ‘single’ e..

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza divisi: che succede alla coppia di fidanzati?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza nascondono una crisi d’amore, dopo l’idillio avviato al termine della loro partecipazione a Uomini e donne? É il punto di domanda che si solleva spontaneo, per l’occhio pubblico , dal momento che Ida Platano si lascia immortalare online senza avere al suo fianco Alessandro Vicinanza. I due fidanzati vip si conoscevano per la prima volta nel mezzo della ricerca dell’amore avviata al programma di Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi sulle reti TV e streaming Mediaset, per poi dare recentemente annuncio della loro esclusiva di coppia. Usciti di recente di scena dal programma come fidanzati, Ida Platano e Alessandro Vicinanza appassionano abitualmente i rispettivi fandom condividendo parte della loro vita lontana dai riflettori dello showbiz.

E nel mezzo del periodo vacanziero della bella stagione, intanto, riattivatasi tra i profili social, tra cui in particolare Instagram, la parrucchiera bresciana si lascia immortalare nel cuore della sua vacanza estiva in Sardegna, mentre si trova in dolce compagnia con Samuele, il vero grande uomo nella sua vita. Si tratta del figlio che l’ex Uomini e donne aveva in una relazione precedente rispetto alla lovestory avviata con l’imprenditore di Salerno, Ale. E il particolare della vacanza da mamma single intrapresa dalla popolare dama del trono over, in Sardegna, intanto, scatena il gossip made in Italy sulla possibilità che i due ex Uomini e donne possano rivelarsi protagonisti di una rottura in amore.

Alessandro Vicinanza rompe il silenzio sulla sua vita, oltre Ida Platano

Ma cosa c’é di vero, rispetto alla distanza che trapela tra Ida e Alessandro? In una diretta social l’ex cavaliere del trono over ammette che quello in corso per lui sia un periodo alle prese con diversi impegni dal punto di vista lavorativo, dal momento che é impegnato con cinque matrimoni e ne deve curare la gestione della parte floreale. Insomma, ben al di là del pensiero generale che le malelingue possano muovere su una crisi tra gli ex Uomini e donne, Ida e Alessandro potrebbero tornare ad apparire via social insieme, molto presto, impegni professionali dei due permettendo. Di recente, al rientro da un weekend vacanziero sul posto di lavoro Ida Platano si é detta devastata in uno sfogo social…

