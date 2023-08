Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza verso le nozze?/ La coppia vola a New York e…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza di Uomini e donne vicini alle nozze: la supposizione del web

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono prossimi al matrimonio, o almeno così si direbbe per il fandom congiunto degli ex Uomini e donne, amanti ed esperti di gossip. La voce sulla ipotesi che i due protagonisti uscenti al trono over di Uomini e donne siano vicini all’atteso matrimonio é fondata sulle immagini in cui, in esclusiva assoluta , la coppia di fidanzati si lascia immortalare nel mezzo di un viaggio d’oltreoceano.

Si tratta della testimonianza via post a mezzo social che via Instagram Ida Platano e Alessandro Vicinanza rende pubblica, del viaggio intrapreso nella “Big Apple”, New York! Un soggiorno statunitense extra-lusso, condiviso con i fan e non nel web, dai fidanzati, che si conoscevano nella ricerca dell’amore avviata a Uomini e donne. La rivelazione social che dà ora vita alla cospirazione del gossip made in Italy, che vedrebbe i due ex Uomini e donne prossimi al grande passo sull’altare!

E, ad avvalorare l’ipotesi, é ora una dichiarazione social. “Rendi speciale ogni cosa, e oggi, che sia per te un giorno indimenticabile. Buon compleanno. Tanti auguri. Love you”, é il messaggio d’amore che Ida Platano destinata all’amore della sua vita, Alessandro Vicinanza, via Instagram. Il che accade belle ore dei celebrativi per il compleanno del salernitano.

La parrucchiera siciliana e l’imprenditore salernitano, intanto, fanno parlare di sé anche relativamente alla possibilità che i due possano registrare una re-entry a Uomini e donne, anche per l’annuncio delle nozze. Tuttavia, dal momento che le prime nuove registrazioni TV del dating show in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity sono previste per il 24 agosto 2023, sembra improbabile che i due fidanzati possano presenziare alla prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne. La messa in onda del rinnovato dating show di Canale 5 é presumibilmente in partenza per il prossimo 11 settembre, come anticipato dall’esperto di spoiler, Lorenzo Pugnaloni.

