UOMINI E DONNE/ Ida Platano felice, i fan: “sorridi sempre” (Trono Over)

Ida Platano è una delle indiscusse protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. La bella dama, dopo un periodo difficile e dopo la fine della storia d’amore con Riccardo Guarnieri, sembrerebbe aver ritrovato il sorriso. Su Instagram, Ida ha condiviso una serie di scatti in cui si mostra felce e sorridente; proprio come l’ultimo post: un raggiante primo piano accompagnato da una didascalia semplice, ma esaustiva: “sorridi, respira e vai piano”. Dalla sua parte i follower e i fan che, sin dal suo ingresso nel dating show di Maria De Filippi, hanno creduto in lei: “Bellissima Ida: dentro e fuori.. buon inizio settembre!” e “Sorridi sempre Perché meriti di essere felice” sono alcuni dei commenti. Non solo, c’è anche chi le scrive: “ti ho chiesto per in estate intera dove avevi comprato la collana e anche una camicia senza ami ricevere una risposta…… Però al….. Quanto sei bella ….. Ecc ecc hai sempre risposto….. Vabbè. Non fa niente ormai la collana è’ da buttare con l’inverno in arrivo 😂😂😂😂 grazie lo stesso!”. Chissà se questa volta Ida risponderà alla curiosità della fan! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Pamela Barretta si sfoga: “Non sopporto la falsità!”

“Fiera di essere vera, autentica, anche se a volte do di “ matto” questa sono!” È con queste parole che Pamela Barretta esordisce nel lungo post pubblicato su Instagram. Parole, quella della dama di Uomini e Donne, che sembrano essere una frecciatina alla coppia composta da Noel Formica e Stefano Torrese. Infatti la dama continua facendo anche riferimento a quanto accaduto nel corso dell’ultima registrazione del trono Over: “Si, di “ matto “ perché non sopporto la FALSITÀ che per mesi e mesi è regnata sovrana! Ora è arrivata… per essa mi sono battuta… ho sofferto, ho perso dei chili, non potevo credere che era tutto finto… di dover affrontare di nuovo una delusione… ma fa parte della vita! Si va avanti.” Pamela allora conclude: “La DIGNITÀ non la perdo per niente e per nessuno… a differenza di qualcun altro che per un po’ di visibilità se la sono messa sotto i piedi fingendo amori e prendendo in giro tutti”. Una stoccata che arriva forte e chiara! (Aggiornamento di Anna Montesano)

NUOVE ESTERNE PER GEMMA GALGANI?

La prossima registrazione di Uomini e Donne potrebbe vedere Gemma Galgani ancora una volta grande protagonista. Nel corso della prima registrazione del trono Over, la dama ha fatto la conoscenza di due nuovi pretendenti, Pippo e Crispino, e ha accettato di conoscerli entrambi. Ecco perché nelle prossime puntate potremmo assistere alle prime e nuove esterne della Galgani. D’altronde la dama è tornata al centro dell’attenzione anche per le nuove liti che l’hanno vista protagonista prima contro Tina Cipollari, poi contro Barbara De Santi, scene che molto probabilmente rivedremo anche in seguito. Come se la caverà quest’anno la Galgani di fronte ai continui attacchi delle due signore ormai sue nemiche? (Aggiornamento di Anna Montesano)

UOMINI E DONNE, NEWS TRONO OVER 2 SETTEMBRE

Il mese di settembre è arrivato e questo significa che il termine per il parto di Ursula Bennardo sta per scadere. La bella dama di Uomini e donne e il suo Sossio Aruta sono al settimo cielo per l’arrivo di Bianca e proprio nella prima puntata del trono over sono stati ospiti della registrazione per dire la loro sul rapporto che stanno vivendo ad un anno di distanza dalla tempesta post Temptation Island. I due continuano a vivere al massimo questo momento tra lo shopping per Bianca e la nuova avventura calcistica di Sossio Aruta e adesso i fan hanno già iniziato a fare domande su quale giorno scadrà il termine ultimo per il parto della dama. Quando la vedremo in balia dei preparativi per la valigia? Il suo sarà un parto naturale oppure no? Sono tutte domande a cui riceveremo risposta proprio nei prossimi giorni, per adesso dobbiamo attendere proprio come loro. (Hedda Hopper)

IDA PLATANO HA DIMENTICATO RICCARDO GUARNIERI?

Occhio signori e signore perché non ci sono ancora le prove ma sembra proprio che Ida Platano abbia dimenticato Riccardo Guarnieri. Lo sguardo della dama di Uomini e donne sui social la dice lunga e in molti sono pronti a scommettere che Ida sia pronta a voltare pagina ma lo farà davvero durante la prossima edizione del trono over oppure lo ha già fatto fuori? Secondo quanto si vocifera sui social, proprio questa seconda voce potrebbe essere quella più attendibile ma a scuotere tutti è il nome del possibile uomo misterioso che le avrebbe fatto battere di nuovo il cuore. Per alcuni dietro il suo ritrovato sorriso ci sarebbe addirittura il protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ovvero Andrea Filomena, ex di Jessica e papabile tronista, almeno secondo il pubblico di Canale5. Sarà davvero questa la coppia di questa ultima parte dell’anno? E’ ancora presto per dirlo e non ci rimane che attendere prove tangibili.

IDA PLATANO HA TROVATO L’AMORE CON ANDREA FILOMENA?

Per chi non lo conoscesse ancora, Andrea Filomena è il bel protagonista del reality estivo dei sentimenti, colui che è rimasto sconvolto e travolto dal comportamento della sua fidanzata Jessica con il single Alessandro. I due sono tornati a casa dopo l’ultimo falò di confronto in cui si sono lasciati ma non si sono fatti travolgere dalla vita mondana, almeno non come i loro colleghi d’avventura. Dall’altra parte c’è Ida che, nonostante i suoi anni a Uomini e donne, è rimasta con i piedi per terra ed è alla ricerca di un amore che la faccia sentire protetta e al sicuro dopo tante delusioni. I due hanno obiettivi comuni: una famiglia. Si ritroveranno in questa loro ricerca?



