Uomini e donne: “Ida Platano e Armando Incarnato cocchi di Maria De Filippi…”/ L’accusa alle re-entries 

Uomini e donne, Ida Platano e Armando Incarnato tornano in studio: l’accusa

Ida Platano e Armando Incarnato sono le annunciate re-entries a Uomini e donne, già al centro della polemica web corrente. I due popolari protagonisti del trono over si riattivano alla ricerca dell’amore avviata all’esordio in TV nel dating show di Maria De Filippi, con una novità per la dama.

Stando alle anticipazioni di Uomini e donne virali nel web, riprese via Instagram stories dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Armando Incarnato torna in studio nel suo ruolo di sempre, quello di cavaliere in corsa al trono over, mentre per Ida Platano é previsto il ruolo inedito nelle vesti di tronista al trono classico. Una svolta importante nella storia del dating show, dal momento che per la prima volta in TV un’ex over siede sul trono generalmente spettante ai giovani tronisti, ricercatori dell’anima gemella.

Tuttavia, il comune denominatore condiviso tra le due re-entries a Uomini e donne é, intanto, l’accusa di Alessandro Rosica. Il blogger, riattivatosi sul profilo Instagram @investigatoresocial, tra le stories, taccia Armando e Ida di essere beneficiati in un trattamento speciale da parte della produzione a Uomini e donne, diversamente dal resto dei protagonisti al trono over e al trono classico.

La frecciatina é social

Una tendenza che contribuirebbe in una misura importante ad accrescere sempre di più la visibilità e la popolarità mediatiche dei due, a beneficio dei loro tornaconti economico personali, peraltro vietata nel regolamento di Uomini e donne.

“Le regole parlano chiaro…No sponsor

(nei programmi di Maria C’è un contratto scritto… Fa circa 10 mila euro solo di

sponsor ogni mese…Ah lei può fare tutto

È la cocca di casa. Le regole solo per i poveracci…Per Armando e Ida non esistono regole”, é la frecciatina che l’accusa muove contro le preannunciate re-entries a Uomini e donne, che in particolare ha come bersaglio la nuova tronista ed ex dama over. Un attacco che allude nel dettaglio ai guadagni che i due storici volti TV percepirebbero per le varie collaborazioni con i brand, anche attraverso l’utilizzo dei social.

Nel frattempo, intanto, tra gli ex Uomini e donne Giulia De Lellis entra a far parte della top list degli influencer più ricchi…











