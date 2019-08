Uomini e Donne/ Ida Platano e Gemma Galgani: ferragosto di fuoco! (Trono Over)

Per Gemma Galgani quello appena trascorso è stato un Ferragosto molto speciale. La dama del trono Over di Uomini e Donne lo ha infatti trascorso con una grande amica, nonché altra nota dama del programma: Ida Platano. Lo confermano le storie pubblicate su Instagram dall’ex di Riccardo Guarnieri, che ha sfoggiato il suo sorriso più grande, accogliendo Gemma nella sua città. Le dame hanno poi salutato i fan, regalando loro qualche immagine di questa loro giornata insieme. Prima in auto, poi in piscina e infine in una bellissima location per un aperitivo speciale. E non sono mancati i commenti dei fan che da sempre seguono la Galgani e amano questa amicizia nata con la Platano. “Siete bellissime insieme, due raggi di sole! Buon ferragosto anche a voi”, scrive una telespettatrice del trono Over.

Uomini e Donne: Gemma Galgani, dedica ai fan per Ferragosto

Così come non è mancato un pensiero di Gemma Galgani per tutti i suoi follower. Su Instagram, la dama ha scritto: “Buon Ferragosto in ritardo a tutti ! Ho preso in prestito le parole di Alda Merini ! Ma sono stata fortunata perché in questo giorni ho avuto tanta tenerezza sa parte delle mie amiche più care!” Poi, ecco le parole della Merini che ha dedicato ai suoi affezionati utenti “Abbiamo fame di tenerezza in un mondo dove tutto abbonda. Siamo poveri di questo sentimento che è come una carezza per il nostro cuore. Abbiamo bisogno di questi piccoli gesti che ci fanno star bene. La tenerezza è un amore disinteressato e generoso che non chiede nient’altro che essere compreso e apprezzato”.

