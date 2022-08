Uomini e donne, Ida Platano e Gemma Galgani insieme a Ferragosto/ I video Instagram

Uomini e donne, Ida Platano e Gemma Galgani insieme a Ferragosto: le Instagram stories

Ida Platano e Gemma Galgani confermano la solidità della loro amicizia nata nello studio di Uomini e donne. Le due dame, protagoniste da anni del dating show di Canale5, sono sempre più unite e spesso condividono vacanze insieme suggellate da scatti e testimonianze di affetto social a conferma del bene reciproco che provano. L’ultima occasione per ritrovarsi e passare del tempo assieme è stato il Ferragosto, il periodo dell’anno in cui le due donne generalmente si rincontrano prima dell’inizio della nuova stagione televisiva.

E anche quest’anno la tradizione è stata rispettata. Come avevano già anticipato pochi giorni fa su Instagram, Gemma Galgani e Ida Platano hanno trascorso il Ferragosto assieme. Lo confermano alcune Instagram stories da loro pubblicate sui rispettivi profili, arricchite dal magico sfondo di fuochi d’artificio ad illuminare il cielo. “Non avremmo potuto terminare una vacanza più scoppiettante. Splendido spettacolo” scrive la Galgani a corredo di un video che le vede in spiaggia e, di fronte a loro, la magia dello spettacolo pirotecnico.

Ida Platano e Gemma Galgani: l’amicizia nata a Uomini e donne

Anche Ida Platano ha condiviso alcune Instagram stories del Ferragosto, taggando Gemma Galgani. Il loro rapporto è più solido che mai e, anno dopo anno, si è rafforzato sempre più durante il percorso a Uomini e donne. Un’amicizia importante, nata proprio nello studio del dating show che le ha viste e le vede tuttora protagoniste. In quello studio si sono conosciute, si sono unite e si sono supportate dandosi forza a vicenda durante le crisi sentimentali: come due grandi amiche farebbero nei momenti di difficoltà.

Un Ferragosto in festa per Ida Platano, dopo il brutto spavento dei giorni scorsi a causa di alcuni problemi fisici. “Adesso sto meglio. È iniziato tutto con delle emicranie fortissime che non avevo mai avuto e, da lì, il mio medico mi ha detto di andare al pronto soccorso” aveva spiegato la dama su Instagram, rassicurando i fan che si erano allarmati e non poco. Pericolo fortunatamente passato: si è ripresa alla grande e ha così avuto modo di festeggiare assieme a Gemma il traguardo di metà agosto.

