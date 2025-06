Ida Platano e Mario Cusitore: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Ida Platano e Mario Cusitore sono stati protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne quando Ida, reduce dalla fine della storia d’amore con Alessandro Vicinanza, ha deciso di mettersi in gioco salendo sul trono. Tra i tanti corteggiatori, l’arrivo di Mario è stata una ventata d’aria fresca per la Platano che ha provato subito un forte interesse per lui. Tuttavia, settimana dopo settimana, la presenza di segnalazioni hanno fatto perdere certezza a Ida che, di fronte alla testimonianza di una signora che aveva visto Mario uscire da un B&B con una ragazza, ha deciso di eliminarlo, abbandonare il trono e non scegliere.

Ida ha così deciso di non tornare più a Uomini e Donne e, attualmente, pare sia ancora single. Nonostante non faccia più parte della trasmissione, continua a seguire le avventure dei protagonisti e, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, oltre a commentare le coppie nate, ha svelato un retroscena su Mario Cusitore.

Ida Platano e Mario Cusitore si sono risentiti

Ida Platano, sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha svelato di aver risentito Mario Cusitore. L’ex dama, infatti, ha raccontato di aver risentito Mario che le ha inviato due video: uno a Natale e uno in occasione del compleanno tramite persone che la seguono e a cui lei ha risposto “grazie”. Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra Mario e Ida che sta andando avanti con la sua vita.

La Platano, infatti, ha spiegato di stare bene, essere serena e felice svelando di aver conosciuto anche una persona a Roma con cui è uscita per un mese e mezzo. Frequentazione che, però, è finita perché poco dopo ha capito che non era la persona giusta per lei. Ad oggi, dunque, Ida è ancora single.

