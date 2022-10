Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci riprovano?/ Il gesto sospetto

Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo protagonisti del trono over: che succede tra gli ex?

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, le cui anticipazioni relative alla registrazione del 20 ottobre prevedono un ampio spazio TV dedicato agli ex Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I veterani del trono over, al nuovo appuntamento in studio del dating show di Maria De Filippi si presentano entrambi, dopo aver destato preoccupazione generale nei telespettatori rispetto ad un loro possibile abbandono a Uomini e donne, per un ritardo di lei e l’assenza di lui registratisi nella medesima giornata di registrazioni. Ma la musica sembra essere cambiata. La nuova registrazione di Uomini e donne preannuncia, infatti, un ampio spazio TV dedicato agli ormai ex fidanzati storici del trono over di Uomini e donne, tanto che – stando alle relative anticipazioni fornite da Uomini e donne classico e over -si parlerebbe per almeno un’ora dell’ex coppia e i risvolti fallimentari dei loro percorsi intrecciati al dating-show dopo la rottura, alla volta della ricerca dell’amore. Che i due ex siano destinati all’ennesimo ritorno di fiamma, nonostante il riavvicinamento di Riccardo Guarnieri a Roberta Di Padua e le conoscenze di Ida Platano intrecciate con Alessandro Vicinanza e Claudio? A quanto pare, l’ipotesi di un ricongiungimento per l’ex coppia non si direbbe azzardata, dal momento che Ida Platano si palesa ancora una volta disponibile al dialogo con Riccardo Guarnieri, rispetto al loro rapporto bruscamente interrotto.

Uomini e donne: Federico Nicotera scorda Sophie Codegoni, con Alice?/ Scatta il bacio

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a litigare: segnano di una fiamma mai affievolita?

Questo, con un gesto pubblico di lei che desta il sospetto generale che tra i due ex vi sia ancora del sentimento. Ida, nel dettaglio, avanza una particolare richiesta al trono over, all’ex Riccardo, chiedendogli di scrivere su un bigliettino di carta se lui sia innamorato di lei o meno. Un tentativo della dama di leggere i sentimenti di Riccardo, o un gioco volto alla vendetta nei riguardi dell’ex, di cui lei ha spesso lamentato la mancanza delle giuste attenzioni in amore? Chissà. Certo é che Riccardo Guarnieri non rilascia per iscritto di essere ancora innamorato della sua ex, Ida Platano. Il che diventa subito pane per i denti dei due ex, che aprono all’ennesima discussione al centro studio di Uomini e donne. L’ennesima lite tra ex o il preludio infuocato di un ritorno di fiamma?

Riccardo Guarnieri, addio a Uomini e donne?/ Lui motiva il ritiro, poi il dietrofront

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Giuseppe passa al trono di Federica / La scelta di Riccardo Guarnieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA