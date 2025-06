Uomini e Donne, Ida Platano ha un fidanzato? Silenzio rotto sul gossip: “C’era un uomo ma è svanito tutto”

Ida Platano è stata una delle dame più amate ed apprezzate del Trono Over di Uomini e Donne ma non è mai riuscita a trovare l’anima gemella. Nel dating show di Canale 5 ha conosciuto Roberto Guarnieri, i due si sono innamorati ed hanno intrapreso una relazione ma non è durata ed è finita poco dopo. In seguito Maria De Filippi le ha proposto di diventare la nuova tronista ma anche questo percorso è stato un vero e proprio flop. La conoscenza con i due corteggiatori Mario Cusitore e Gianpaolo Siano si è conclusa tra segnalazioni e scontri e non è mai giunta alla scelta finale.

Da allora Ida Platano ha deciso di prendersi una pausa del programma ed è tornata nella sua Brescia al suo localo di hairstyle. Tuttavia nei giorni scorsi degli strani post sui social hanno acceso il gossip circa la possibile relazione, Ida Platano ha un fidanzato? C’è un uomo nella sua vita? A rompere il silenzio una volta per tutte sui rumor ci ha pensato l’ex dama del Trono Over in un’interessante intervista concessa UominieDonne Magazine in cui ha rivelato: “Ho conosciuto un uomo fuori dal programma, è stato bello ma poi è svanito tutto.” Insomma Ida sarebbe single.

Ida Platano torna a Uomini e Donne nel parterre del Trono Over? La sua risposta spiazza

Non solo sulla sua vita privata, Ida Platano si è sbilanciata anche sul ritorno a UominieDonne. Finita anche questa edizione, infatti, si rincorrono le voci sulla prossima, chi saranno i tronisti e chi ci sarà nel parterre del Trono Over, ed in queste settimane si rincorrono le voci di un possibile ritorno della dama. Ma qual è la verità? Per il momento stando alle parole della Platano tale ipotesi pare remota: “Lontana dal programma la mia vita è andata avanti. Ho una nuova routine, come prendermi più cura di me stessa e studiare novità sul lavoro e riempirmi di impegni, mi fa piacere che chi mi seguiva in televisione adesso mi segue sui social” Cosa c’è nel suo futuro? Il suo sogno è quello di aprire più saloni ed è sicura che un giorno lo realizzerà.