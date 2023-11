Uomini e donne, Ida Platano: i corteggiatori scappano via/ L’inizio funesto della nuova tronista

Uomini e donne, Ida Platano torna in trasmissione: é la nuova tronista!

Ida Platano é la re-entry a Uomini e donne, erede al trono classico e neo tronista, tra i nuovi ruoli di casa Mediaset, ma al debutto registra un clamoroso flop, in amore! Questo é quanto non avrebbero mai voluto sapere i fan, ma che purtroppo accade per lei -tra le anticipazioni TV e streaming del collaboratore blogger Lorenzo Pugnaloni, fornite sulle nuove riprese di Uomini e donne.

Accade sulla scia della polemica web in corso, che vede l’occhio pubblico contestare al dating show di Maria De Filippi di rendersi ancora una volta una vetrina per una vecchia gloria del trono over, prossima all’upgrade di neo tronista al trono classico, quale é Ida Platano. L’ex dama storica del trono dei single over 30, uscita di scena dalla trasmissione in coppia con Alessandro Vicinanza – nell’edizione tra il 2022 e il 2023- e che in questi giorni riceve da lui l’accusa di non averlo corrisposto in amore vista la loro rottura post-Uomini e donne, é chiamata al ritorno nella popolare trasmissione nel ruolo di neo eletta tronista. Il trono classico parallelo del trono over, quindi, registra uno switch epocale, nella storia dell’ultra ventennale format Mediaset: un’icona over siede al trono classico, rivoluzionando la storia dei due troni tra i protagonisti alla ricerca dell’amore, più o meno giovani o over.

Ma al debutto delle conoscenze al buio, alle nuove riprese di Uomini e donne, Ida Platano registra un grande flop in amore. O meglio, alla presa visione della neo tronista, si consuma la grande fuga dei corteggiatori, che mai si sarebbero aspettati l’ex dama over eletta per il ruolo di tronista.

La grande fuga

“Durante la prima puntata Ida Tronista ha avuto modo di conoscere i primi corteggiatori scesi per un appuntamento al buio, e secondo le nostre fonti- ci fa sapere il fedele beninformato tramite fonti insider vicine alla produzione di Uomini e donne-, possiamo anticiparvi che molti di loro hanno già deciso di andarsene senza iniziare nessuna conoscenza”. Ma quali i sono i motivi alla base dello strano fenomeno della fuga dei corteggiatori? “Tra i vari motivi, quello che spicca sembrerebbe legato al fatto che la 42enne sia

una mamma; evidentemente non tutti riescono a iniziare una frequentazione con una donna che ha già un figlio”.

Oltre l’età anagrafica, in quanto ormai over-30, Ida Platano deluderebbe l’aspettativa al titolo di erede al trono classico, nell’immaginario collettivo dei candidati corteggiatori, in primis per il fatto di essere mamma di un figlio avuto da una precedente relazione. Insomma, il ritorno a Uomini e donne per Ida Platano ha il sapore amore di un rifiuto a prima vista!











