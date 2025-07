Ida Platano - storico volto di Uomini e Donne - ancora alle prese con insulti e offese sui social: la sua reazione spiazza.

Torna o non torna a Uomini e Donne? Ida Platano vive da soggetto tale interrogativo e sui social sono in molti a cercare possibili indizi, riferimenti, che potrebbero appunto avvalorare il suo ritorno nel dating show di Canale 5. Dopo l’esperienza per nulla fruttuosa sul trono del programma – note le vicissitudini con Mario Cusitore – l’ex dama è tornata single e chissà che non prenda in considerazione un ritorno nel parterre femminile dove per anni è stata protagonista con dinamiche sincere e accattivanti per il pubblico. Nel frattempo però, Ida Platano deve badare ad una circostanza decisamente fastidiosa – per usare un termine più che bonario – e relativa ai social. Fiumi di critiche ma tutt’altro che costruttive; come racconta Gossip e Tv, sono tornati alla carica gli hater con offese piuttosto pesanti postate sui profili social dell’ex dama.

“Quanto sei grezza e cafona”, le scrive qualcuno in bacheca. E ancora: “Sei volgare!”, accuse e offese che Ida Platano riceve soprattutto quando con fierezza si mostra al suo pubblico fiera del suo fisico, dei miglioramenti, della sua capacità di mantenersi in forma. La gelosia raggiunge forse l’apice sui social ed è in diversi casi la matrice di questo genere di commenti beceri ai suoi danni. L’ex dama di Uomini e Donne, come anche in altre occasioni, replica con stile e soprattutto fermezza; prima con il silenzio, poi quando al limite della sopportazione anche con video di sfogo che mettono in evidenza il suo carattere forte e deciso.

A prescindere da critiche e offese, Ida Platano prosegue dritto per la sua strada e chissà che ancora una volta il tragitto non porti nello studio di Uomini e Donne. L’amore non è certo un capitolo chiuso per l’ex dama come testimoniato dalla recente confessione – raccontata nei giorni scorsi – in riferimento ai suoi propositi sentimentali: “Per amore potrei tornare in Sicilia”.