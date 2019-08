Uomini e Donne/ Ida Platano, lezione speciale alle fan di… (Trono Over)

Ida Platano non perde mai il suo sorriso sfoggiandolo anche quando è a lavoro nel suo salone di bellezza. Dopo il duro sfogo a cui si è lasciata andare negli scorsi giorni, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne torna a sorridere grazie al lavoro che ama tantissimo. Ida, così, in versione casual, insegna alle proprie fan il modo in cui fare un’acconciatura con poche mosse e grazie alla quale potranno essere in ordine anche per tre o quattro giorni. Un video di pochi minuti in cui l’ex dama sfoggia la propria professionalità conquistando i fans che le hanno scritto una miriade di complimenti. “Cara Ida sei bellissima e bravissima nel tuo lavoro e noi siamo fieri di te”, “sempre il top”, “semplicemente perfetta”, si legge.

UOMINI E DONNE, CRISTINA INCORVAIA IN SALENTO DA SINGLE

Tornata single dopo aver messo alla prova la sua storia con David Scarantino partecipando a Temptation Island 2019, in attesa di scoprire se tornerà nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi, Cristina Incorvaia si sta godendo una meravigliosa estate da single. Bellissima e in perfetta forma, l’ex dama si trova in Salento dove si sta divertendo insieme alle sue compagne d’avventura Jessica Battistello e Sabrina Martinengo. Sui social, la Incorvaia sta pubblicando foto e video in cui sfoggia il suo fisico al top della forma facendo impazzire i fans che sperano di rivederla nel parterre del trono over per avere la possibilità di corteggiarla.

ROCCO FREDELLA, L’AMORE CON DORIANA CORRE SU INSTAGRAM

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Rocco Fredella, chiuso il capitolo Gemma Galgani, è sempre più innamorato della sua Doriana con cui convolerà presto a giuste nozze. Rocco, così, su Instagram, continua a condividere foto di coppia in cui sfoggia la serenità che Doriana è riuscito a donargli. Felice, rilassato e sereno accanto alla donna che ha conquistato il suo cuore, Rocco che si sta godendo un’estate ricca d’amore, sfoggia anche un fisico in perfetta forma. Sempre molto presente sui social, dunque, Rocco Fredella tornerà nel parterre del trono over per raccontare la sua estate con Doriana? Cliccate qui per vedere tutto.





