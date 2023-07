Uomini e donne, Ida Platano: “Mi hanno ribaltato il negozio..”/ Estate rovinata: lo sfogo amaro

Uomini e donne, Ida Platano si divide tra relax e lavoro: lo sfogo social

Ida Platano, ex dama uscente di Uomini e donne, vive un’estate in balia delle onde tra la vita privata e la professione, con uno sfogo inaspettato condiviso con il popolo web. Reduce da un weekend trascorso all’insegna dell’amore con Alessandro Vicinanza, il cavaliere conosciuto al trono over e con cui hanno scelto insieme di darsi l’esclusiva di coppia uscendo di scena, così, da Uomini e donne, Ida Platano si riattiva a mezzo social, ammettendo di non vivere solo giorni felici e spensierati come si possa pensare sul suo conto. In replica a chi, tra i detrattori via social la taccia di non avere un lavoro se non quello di rendersi visibile nel web sfruttando la popolarità raggiunta con Alessandro al programma televisivo e streaming Mediaset, Ida Platano palesa di sentirsi annichilita. Questo perché al suo rientro a Brescia, dove risiede in pianta stabile, la parrucchiera si é imbattuta in un’amara scoperta. I suoi collaboratori, nel salone di hairstyling dove lei svolge il ruolo di popolare parrucchiera, l’hanno sorpresa con il via ad una ristrutturazione self-made, fai da te, che, metterebbe a dura prova la bresciana.

Il disordine e lo sporco dovuti al work in progress della ristrutturazione l’avrebbero destabilizzata non poco, tanto che tra le Instagram stories, nel mezzo del periodo vacanziero per molti italiani Ida Platano si sfoga: “Mi hanno ribaltato il negozio i miei ragazzi. Si è anche rotta l’aria condizionata, sono in crisi”.

Nel mezzo dello sfogo social condiviso con il web, poi, la bresciana non ha nascosto di sentirsi da ore sottotono e neanche una invitante brioche al cioccolato sembrava risollevare l’umore. Tuttavia, riattivatasi tra le storie nella mattinata di questa domenica Ida Platano si dedica alle riprese di un video registrato al mare e al fianco di Alessandro Vicinanza, con tanto di messaggio scritto -“Amo” – nella caption del post. Segno che la lovestory nata a Uomini e donne stia proseguendo a gonfie vele.

