Uomini e donne, Ida Platano porta un mazzo di rose ad un corteggiatore/ S’invertono i ruoli?

Uomini e donne: Ida Platano rientra in studio, dopo la fuga dei corteggiatori

É una Ida Platano particolarmente romantica e intimista la neo tronista eletta al trono classico di Uomini e donne, con tanto di omaggio floreale da parte sua per un pretendente. É parte integrante di quanto si rileva alle anticipazioni TV e streaming di Uomini e donne, relative alle nuove registrazioni del 15 novembre 2023, e riprese via Instagram stories da Lorenzo Pugnaloni.

“Per Ida Platano sono scesi nuovi corteggiatori -si apprende dalla fonte nelle anticipazioni TV e streaming di Uomini e donne-. Allo scorso appuntamento al buio con parecchi corteggiatori se ne erano andati”. Tuttavia, al di là del due di picche rifilatole da molti tra gli aspiranti partecipanti al trono classico, che vista la sua presenza come neo eletta tronista hanno prontamente deciso di fare ritorno a casa, “lei oggi decide di tenere un ragazzo cubano”. Ma non solo.

“Ida porge un mazzo di fiori per un ragazzo sceso per lei nella registrazione scorsa, per chiedergli scusa per come lo ha “trattato””.

Riccardo Guarnieri torna da Ida Platano, a Uomini e donne?

Insomma, sembra proprio che, nonostante l’inizio funesto Ida Platano, al nuovo appuntamento in studio, abbia la voglia di mettersi in gioco nei sentimenti sfruttando la re-entry al dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, dove in passato coprire il ruolo di partecipante al trono over tra i diversamente giovani e gli over 30. E, tra i fedeli sostenitori nel fandom attivo via social, c’é chi si auspicherebbe per lei il ritorno a Uomini e donne dell’ex fiamma storica, Riccardo Guarnieri. La speranza é che il tarantino possa così tornare a corteggiare la siciliana, magari nelle vesti di papabile corteggiatore. Questo, anche se nel web circola incessante la voce secondo cui Riccardo Guarnieri avrebbe una nuova fiamma, dopo Ida Platano. Alla dama e neo tronista, inoltre, giunge il nuovo attacco di Karina Cascella…











