Uomini e donne, Ida Platano ripensa a Riccardo Guarnieri?/ L’accusa del web

Uomini e donne torna al centro dell’attenzione mediatica per la nuova intervista che Ida Platano rilascia a Verissimo, in coppia con Alessandro Vicinanza. A margine dell’esclusiva di coppia che si sono dati al trono over di Uomini e donne, uscendo così di scena dal programma sui sentimenti di Maria De Filippi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si presentano alla nuova puntata di Verissimo -datata 4 dicembre 2022- scatenando tra le reazioni più disparate del web. Tra queste si raccolgono anche diverse critiche, che tra le altre accuse tacciano in particolare la bresciana di non aver dimenticato del tutto l’ex storico conosciuto al trono over del dating-show, Riccardo Guarnieri.

“Più andavo avanti e più sentivo sensazioni forti”, esordisce Ida Platano nell’intervista che suggella la coppia che lei forma con Alessandro Vicinanza, a margine degli alti e bassi vissuti dai due a Uomini e donne. E seguono le parole di Alessandro Vicinanza, che non nascondono la fase in cui la coppia ha tenuto il peggio, ovvero di non potersi mai formare: “Non è stato facile fare un passo indietro, però c’era sempre Ida di fronte a me a Uomini e Donne, era sempre vicina a me. L’estate non ci siamo visti, però mi mancava”. Tra i due, a Uomini e donne, si é fatto ad un certo punto imponente il fantasma del terzo incomodo, Riccardo Guarnieri, con i continui interventi al trono over sul ritorno di fiamma dell’ex bresciana con il salernitano.

Un’intromissione che si é manifestata anche in privato, per Ida Platano, con l’ex tarantino che ha tentato di ricontattarla invano la scorsa estate 2022: ” Lui mi ha cercata in estate, mi mandava messaggi e a un certo punto gli ho detto: ‘Voglio stare tranquilla da sola’”. Parole forti, quelle di Ida, che ora fanno rumore in aggiunta alle dichiarazioni che la bresciana rilascia poi quando Silvia Toffanin la incalza sull’amore immenso che diceva di nutrire verso Riccardo, nell’intervista recente: “Non rinnego nulla, avevo accantonato Alessandro perché quando é rientrato Riccardo a Uomini e donne le sensazioni che avevo non erano passate del tutto. Quell’amore l’ho vissuto immensamente, ed é passato, tutti i sentimenti per Riccardo erano tutti veri”. Dichiarazioni che, intanto, scatenano una gran moltitudine di reaction social, con lo scetticismo web sulla neo coppia, a farla da padrone.

Ida Platano replica alle contestazioni del web, dopo Uomini e donne

“Sempre più convinta che Alessandro è stata una scelta di ripiego, una risposta nei confronti di Riccardo- si legge, in particolare, tra i commenti social più aggreganti sull’intervista di coppia a Verissimo-. Fino alla puntata precedente lei piangeva ancora per lui. Non la vedo sincera”. E, poi, ancora: “Certi amori non si dimenticano, anche se si va avanti certi ricordi rimangono nel cuore”. Ma come reagisce la coppia di Uomini e donne al peso delle critiche? Ida Platano tenta così di zittire le malelingue sul nascere, portavoce della coppia che forma con Alessandro Vicinanza: “Il tempo darà le risposta a chi non crede a noi, vivo ciò che mi fa stare bene che è Alessandro”. Nel frattempo, Riccardo Guarnieri esprime un pensiero sotto l’albero di Natale, parlando dell’ex Roberta di Padua…











