Uomini e donne: Ida Platano sceglie il corteggiatore Mario Cusitore?/ L’indizio rivelatore

Uomini e donne, Ida Platano sceglie Marco Cusitore?

Mario Cusitore é il principale candidato al titolo di prescelto alla scelta che attende Ida Platano, al termine del trono classico di Uomini e donne. O almeno questo é il sentiment che sorge spontaneo per l’occhio pubblico attivo nel web , alla luce dei curiosi spoiler forniti da Lorenzo Pugnaloni, delle registrazioni di Uomini e donne datate 20 dicembre 2023.

Cristian Forti, Uomini e Donne/ Pace e bacio con Virginia: Valentina lascia lo studio e...

Secondo le anticipazioni TV e streaming del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, al rinnovato appuntamento di rientro in studio a Uomini e donne e per la quota trono classico Ida Platano sembra riservare un trattamento speciale al bel moro corteggiatore. Si tratta del napoletano, Mario Cusitore, che vanta un importante fascino latino e potrebbe rivelarsi la scelta finale della neo tronista in carica Ida Platano, la quale partecipa alla trasmissione nonostante la presenza dell’ex fidanzato Alessandro Vicinanza, re-entry al trono over e come lei alla ricerca dell’amore.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ "Sono uscita con Vincenzo, ma lui mi ha chiesto di non..."

Al di là della conferma in studio del corteggiatore, Ida Platano subisce una segnalazione su Mario, che perviene in studio da una ragazza. La giovane segnala di essere una conoscenza intima del bel Mario Cusitore e che con lui “si scrivevano… ma alla fine lui rimane e la faccenda viene chiarita”. Che sia l’inizio di un triangolo amoroso, complice un flirt top secret di Mario?

L’indizio che preluderebbe alla scelta

Chissà! In ogni caso, comunque, Ida Platano palesa un importante interesse nutrito verso la conoscenza con Mario, che quindi potrebbe rivelarsi la scelta della tronista:

“Ida ha portato in esterna sia Mario che

Ernesto”, si rileva tra le esclusive anticipazioni di Uomini e donne. Chiaramente la sola messa in onda degli appuntamenti di Uomini e donne potrà fornire i minuziosi dettagli delle novità che si registrano al dating show in onda sulle reti Mediaset.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ "Non ho visto una reazione di Mario quando..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA